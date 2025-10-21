Ed Sheeran vuelve al Perú: trae su Loop Tour al Estadio Nacional tras nueve años de ausencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó la espera. Ed Sheeran acaba de confirmar su esperado regreso al Perú. El cantautor británico se presentará el miércoles 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su nueva gira mundial Loop Tour un espectáculo inmersivo que combina sus grandes éxitos con lo más reciente de su carrera.

El anuncio llegó este martes a través de las redes oficiales del artista. Sheeran adelantó que volverá con un show completamente renovado, con el auspicio de Studio92, y que promete una experiencia única para sus fanáticos peruanos. Por supuesto, no faltarán clásicos como Shape of You, Perfect o Thinking Out Loud.

"¡Hola, Latinoamérica! Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve allí. Gracias por tener tanta paciencia", se le escucha decir a Sheeran en un video que compartió en sus redes. "Estoy súper emocionado de volver. Ha pasado un tiempo. Les prometo que lo voy a compensar. Serán shows increíbles y, sí, mucho cariño".

Ed Sheeran es autor de éxitos globales como 'Shape of You', 'Perfect', 'Thinking Out Loud' y 'Photograph'.Fuente: Instagram: @teddysphotos

Una nueva era para Ed Sheeran

El Loop Tour marcará la sexta gran gira internacional de Sheeran. Comenzará el 1 de diciembre en París y recorrerá Europa, Oceanía, Norteamérica y América Latina antes de llegar a Lima.

Este tour da inicio a una nueva etapa para el músico, tras el cierre de su exitoso Mathematics Tour, considerada una de las giras más taquilleras de la historia.

La última vez que Sheeran visitó Lima fue en 2017, también en el Estadio Nacional, donde hizo vibrar a miles de fanáticos con temas como Shape of You, Photograph y Thinking Out Loud.

Este nuevo espectáculo promete una puesta en escena más envolvente, con sonido 360° y visuales inmersivos que transformarán la forma en que el público vive un concierto de Ed Sheeran.

La última vez que Ed Sheeran se presentó en Lima fue en 2017, también en el Estadio Nacional, ante miles de fanáticos.Fuente: Instagram: @teddysphotos

Ed Sheeran vuelve al Perú

Ahora, el británico regresa con nuevas canciones de su reciente álbum Play, lanzado en septiembre, y con la promesa de incluir sus clásicos en un repertorio que combinará nostalgia y frescura.

El Loop Tour de Ed Sheeran comenzará en diciembre de 2025 en París, antes de recorrer Europa, Oceanía y América.Fuente: Instagram: @teddysphotos

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Las entradas para ver a Ed Sheeran en Lima estarán disponibles a través de Ticketmaster desde S/144. La preventa exclusiva con tarjetas BBVA se realizará desde el jueves 23 de octubre, con 25% de descuento, hasta agotar stock. La venta general comenzará el 25 de octubre.

Las entradas para su concierto en Lima estarán disponibles desde el 23 de octubre a través de Ticketmaster.Fuente: Instagram: @teddysphotos

Fechas confirmadas del Loop Tour en Latinoamérica

09 de mayo de 2026 – Santo Domingo, República Dominicana – Estadio Quisqueya

13 de mayo de 2026 – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

16 de mayo de 2026 – Bogotá, Colombia – Vive Claro

20 de mayo de 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional

23 de mayo de 2026 – Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa

27 de mayo de 2026 – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Estadio Cementos Progreso

30 de mayo de 2026 – San José, Costa Rica – Estadio Nacional

El tramo latinoamericano del Loop Tour incluirá presentaciones en Chile, Argentina, Brasil, México y Perú.Fuente: Instagram: @teddysphotos

¿Quién es Ed Sheeran?

Nacido en Halifax (Inglaterra) en 1991, Edward Christopher Sheeran comenzó a escribir canciones a los once años. En 2011 lanzó de forma independiente No.5 Collaborations Project, trabajo que lo llevó a firmar con Asylum Records y dar inicio a una carrera meteórica.

Su talento lo ha convertido en uno de los artistas más exitosos del mundo. Con más de 120 millones de oyentes mensuales en Spotify, Sheeran ostenta varios récords mundiales, incluido el de la gira más taquillera de todos los tiempos: ÷ (Divide) Tour, con más de 875 millones de dólares recaudados y casi 9 millones de asistentes.

Dueño de himnos globales como Shape of You, Perfect, Bad Habits, Thinking Out Loud y Photograph, el británico se ha ganado un lugar permanente entre las estrellas más grandes del pop contemporáneo.

