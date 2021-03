Álvaro Soler nos habla sobre su nuevo sencillo "Magia", las giras pausadas, el encierro en España y su rol como coach en "The Voice Kids" de Alemania. | Fuente: Instagram

Álvaro Soler parecía haberse mantenido inactivo en el 2020, pero lo cierto es que se ha “concentrado en todo que vendría a ser este año”, el cual describe como muy musical en respuesta al duro golpe de la pandemia en el sector. Su más reciente sencillo se titula “Magia”, que nace tras su salida del confinamiento en España para viajar a Alemania.

“Tengo ganas de darle a la gente esperanza y energía para seguir adelante. Me apetece poder transmitirlo”, confiesa el cantante hispano-alemán en conexión por videollamada con RPP Noticias, después de un año del parón en sus giras: “Lo frenó en seco… Me dio mucha rabia, porque teníamos muchos festivales de los que yo estaba esperando tocar durante toda mi vida”.

Frente a la tristeza de no poder reencontrarse presencialmente con su público, la cuarentena obligatoria en España también logró que conectara con muchas más personas en búsqueda de entretenimiento y salir del estrés en medio del encierro. “Nos sentimos responsables desde casa también para entretener a la gente con canciones o conciertos live (en vivo)”, cuenta.

“¿Estoy haciendo todo lo que quiero hacer?”, fue lo que se preguntó Álvaro Soler a lo largo del año pasado cuando frenó un momento para pensar en cómo quería seguir adelante: “Al final, la pandemia me ha dado tiempo para componer y reflexionar sobre lo que quiero hacer en el futuro”. Aunque el intérprete de “El mismo sol” asegura que está costando cada vez más y espera que salgamos por completo de la cuarentena muy pronto.

Un nuevo sencillo y ser couch “The Voice Kids”

“La inspiración me viene mucho con viajes, diferentes entornos, olores y vivencias”, sostiene Álvaro Soler durante una conversación con RPP Noticias. Por esa razón, la creación de “Magia” llegó a su mente cuando viajó a Berlín, una ciudad repleta de música y cultura que le ha abierto las puertas laboralmente. Entre los seis idiomas que habla se encuentra el alemán, por lo que siente que es un hogar más que se suma a otros países en los que ha vivido antes como España o Japón.

“Me acuerdo que llegué y el calor en la piel o los olores, eran como una sensación súper extraña. En España, íbamos todos con mascarillas por las calles, en Alemania no es obligatorio y fue muy raro. [Mi canción] es el deseo de lo que me gustaría hacer si mañana pudiese salir de casa y viajar otra vez”, comenta.

Además, el ritmo de vida de su actual ciudad de residencia lo impulsa a continuar: “Te contagia a decir: ¡Ostias, el de al lado está trabajando! Y yo me he puesto a dormir más tiempo. No, tengo que salir de la cama y tengo que trabajar también”. Álvaro Soler ha puesto en práctica esa actividad y no solo se dedica a su carrera musical, sino que también es coach de “The Voice Kids” en Alemania.

“Tienes una responsabilidad distinta con programas de televisión como estos. También hay que tener cuidado, porque lo que tú dices en la tele también te va a representar. (…) Mi manera de ser en la televisión es la misma con la que estoy siendo contigo o con la que hablo con mis amigos. No tengo otro papel en el que me meto, soy yo y punto”, asegura.

“Es la manera más moderna de artistas, antes eran mucho más inaccesibles y hoy en día creo que hay que ser más trabajadores y normales. No te puedes permitir levantarte borracho por las mañanas y no ir a las entrevistas, es distinto”, agrega Álvaro Soler, de 30 años y con dos millones de álbumes vendidos.

Sobre los couchings (entrenamiento) a jóvenes que se inician en la música, señala sentirse muy cómodo con brindar su opinión a los participantes el programa, pero sin una obligación de por medio. Cada quien es libre de hacer lo que más quiere y él solo los orienta a mejorar. “Solo los voy a empujar si creo que realmente hay algo bueno detrás”.

A comienzos de marzo, Álvaro Soler lanzó su sencillo “Magia” como un adelanto de lo que será su próximo álbum que espera publicar en julio de este año.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.