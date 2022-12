El artista Arcángel perdió a su hermano Justin Santos el año pasado, quien fue víctima de un accidente de tránsito. | Fuente: Instagram / Arcángel

El cantante urbano Arcángel publicó este jueves su nuevo álbum "Sr. Santos" con 18 canciones que representan el crecimiento del artista tanto a nivel profesional como personal y un homenaje a su hermano fallecido hace un año.

La producción musical es una recopilación de canciones inéditas que amaba el hermano de Arcángel, Justin Santos, y algunas nuevas producciones, según el comunicado de prensa de sus representantes.

Justin Santos, de 21 años, falleció el 21 de noviembre de 2021 cuando una mujer, que conducía presuntamente ebria por un puente en dirección contraria de San Juan a Carolina (Puerto Rico), chocó contra su vehículo.

"Sr. Santos" es una oda a su hermano, por lo que Arcángel presentó una prevista del álbum con el tema "JS4E" el pasado 21 de noviembre.

La canción estuvo acompañada de un video que sigue los emotivos días en los que Arcángel se tatuó en memoria de su hermano. El renombrado tatuador Ganga tardó cuatro horas durante dos días consecutivos mientras el artista estaba bajo anestesia general para crear la pieza conmemorativa.

¿Quiénes colaboran en el nuevo disco de Arcángel?

Dos días antes del lanzamiento del álbum, Bad Bunny causó revuelo en las redes sociales cuando comenzó a compartir fotos de él y Arcángel en su cuenta de Instagram, insinuando su nueva colaboración, "La Jumpa".

"Sr. Santos" contiene colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Bryant Myers, Chucky 73, De La Ghetto, Diem BB, Duki, Eladio Carrión, Jim Jones, Myke Towers y YOVNGCHIMI.

Complementan esta lista de músicos invitados: Bryant Myers, Young Miko, Almighty, Chuky 73, Dowba Montana, Jim Jones y Young Flow.

Arcángel, como se recuerda, estuvo de paso por nuestro país este año, cuando en mayo pasado formó parte del cartel de Los Reyes del Flow Fest y ofreció un concierto en el Jockey Club junto a otras figuras de la música urbana como Jowell y Randy, y Ángel y Khriz.

El cantante apareció en la escena del reggaetón a mediados de la década de los 2000, con éxitos como “Aparentemente” o “Pa’ que la pases bien”. Desde entonces, se ha mantenido vigente con temas como “Si se da” o “Sigues con él”, que cuentan con millones reproducciones en Spotify.

Arcángel y sus palabras de despedida a su hermano

Arcángel le dio el último adiós a su hermano Justin Santos en su velorio, que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. El reguetonero compartió en sus historias de Instagram cómo fue la despedida del joven de 21 años.

“Para ti todo el tiempo fui ese amigo que uno necesita, que siempre quisiste y se le cumplió su sueño, ese hermano de otra madre que, a pesar de toda la envidia, se fue en contra de todo el mundo, con su buena voluntad, para convertirme en la próxima estrella de nuestro barrio, la calle Calma”, se le escucha decir frente al ataúd de su hermano.

“Todos estamos todos de luto por tu partida, tu ausencia todo el tiempo será notada, me toca despedirte al igual que muchos, mándale saludos a la abuelita, esto es una noche muy especial y me duele tanto no estar ahí contigo”, continuó Arcángel.

En un emotivo vídeo, el intérprete de música urbana mostró cómo su familia se despidió de Justin Santos con música y oraciones.

(Con información de EFE).

