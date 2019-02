Ariana Grande igualó récord que The Beatles mantuvo por casi 55 años. | Fuente: Composición

La cantante pop Ariana Grande es la primera artista que consigue en más de 50 años ocupar simultáneamente los tres primeros lugares de la lista de sencillos de Estados Unidos, dijo el lunes el portal Billboard, que realiza la clasificación.

Además, la estrella de 25 años es la segunda en las seis décadas de historia de la cartelera Billboard Hot 100 en lograr la hazaña, después de que lo hicieran los Beatles en abril de 1964.

"7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next", todas de Grande, monopolizaron la cima de la lista de los éxitos más importantes, después de que su quinto álbum lograra entrar en la clasificación de los mejores de Billboard.

Los Beatles lo habían logrado con "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" y "Do You Want to Know a Secret".

El Hot 100 de todos los géneros combina la transmisión (streaming) en Estados Unidos, la difusión por radio y los datos de ventas digitales para identificar a los principales éxitos.

Ariana Grande también rompió el récord de más temas simultáneos en los 40 éxitos para una artista femenina, con 11 pistas, superando el anterior de nueve de la rapera Cardi B.

Su éxito ha ido en franco ascenso, al punto que Billboard la eligió como Mujer del Año 2018.

A principios de mes obtuvo su primer Grammy por mejor álbum pop vocal por "Sweetener", superando una dura competencia que incluía a la eterna favorita Taylor Swift.

Ariana Grande estuvo ausente de la gala por diferencias con el productor del programa, pero la cantante, avezada en redes sociales, logró llamar la atención durante toda la noche con una seguidilla de mensajes, incluyendo varios mostrando el vestido satinado de Zac Posen que había planeado usar para la ceremonia.

En su último álbum, titulado "Thank U, Next", como su primer sencillo, termina de dar forma a su estilo "bubblegum pop" con un toque personal.

Varias de las canciones evocan episodios vividos por la cantante el año pasado, como la separación del rapero Mac Miller, quien murió en septiembre con 26 años, y la ruptura de un breve pero muy publicitado compromiso con el comediante Pete Davidson.