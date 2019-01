Peter Jackson dirigirá una nueva película con material inédito de los Beatles. | Fuente: Facebook

Cuando el mundo celebra los 50 años del último concierto de los Beatles, se anuncia una nueva película de la banda de Liverpool. El director Peter Jackson, recordado por la trilogía de "El señor de los anillos", estará a cargo del proyecto.

La cinta se basará en 55 horas de material nunca antes visto (más 140 horas de audio) de los 'fab four', grabado mientras trabajaron en el estudio del 2 al 31 de enero de 1969. Estas sesiones darían vida al álbum ganador del Grammy "Let It Be", que se lanzó en mayo de 1970 cuando el grupo británico ya se había separado.

"Es como si una máquina del tiempo nos transportara a 1969 y podemos sentarnos al estudio a ver a estos cuatro amigos hacer música grandiosa juntos", comentó Peter Jackson en un comunicado. El director asegura que será una íntima experiencia con la que los fans de los Beatles han "soñado por bastante tiempo".

TESORO ÍNTIMO



Este periodo en la vida de los 'fab four' de Liverpool ─mientras grababan el disco y película "Let It Be"─ ha estado rodeado de mito. Muchos lo ven en el contexto de la lucha por la que pasaba la banda antes de su separación.

No obstante, para Jackson esto no se refleja en el material que conformará la cinta y se sintió aliviado porque "la realidad es muy diferente al mito". "Es simplemente un increíble tesoro escondido e histórico", agregó el realizador.

Los videos donde aparecen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr creando canciones (que ya son clásicos) es "fascinante, divertido, edificador y sorprendentemente íntimo", describió Peter Jackson.

La nueva película de los Beatles aún no tiene título ni fecha de estreno. Cuenta con la cooperación de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.

Después de su lanzamiento, también estará disponible una versión restaurada de "Let It Be", dirigida por Michael Lindsay-Hogg.