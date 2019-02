Lady Gaga y Ariana Grande, las primeras ganadoras de los GRAMMY 2019 | Fuente: Composición

Los Grammy 2019 tienen al rap como protagonistas gracias al estadounidense Kendrick Lamar y el canadiense Drake quienes son los grandes favoritos con ocho y siete candidaturas, respectivamente. Mientras que el ritmo latino estará presente con Cardi B y J Balvin.

A continuación, un recuento de la ceremonia que premia lo más importante de la música internacional.

En la ceremonia previa se premiaron algunas categorías de la gala. Luis Miguel se llevó el galardón a Mejor álbum de música regional mexicana.

Esta es la lista completa de ganadores

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Sweetener- Ariana Grande

MEJOR PERFORMANCE POP EN SOLITARIO

Joanne- Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

¡México Por Siempre!- Luis Miguel

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA VISUAL MEDIA

Shallow- Lady Gaga & Bradley Cooper

MEJOR SOUNDTRACK PARA VISUAL MEDIA

Black Panther- Ludwig Göransson

MEJOR SPUNDTRACK DE COMPILACIÓN PARA VISUAL MEDIA

The Greatest Showman- Hugh Jackman (& Various Artists)

MEJOR COUNTRY SOLO PERFORMANCE

Butterflies- Kacey Musgraves

MEJOR CANCIÓN DE PELÍCULA

Quincy- Quincy Jones

MEJOR VIDEO MUSICAL

This Is America- Childish Gambino



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL- RAÍCES

No 'Ane'i- Kalani Pe'a



MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

Anniversary- Spanish Harlem Orchestra

MEJOR ÁLBUM LATIN ROCK, URBANO O ALTERNATIVO

Aztlán- Zoé

MEJOR ÁLBUM LATIN POP

Sincera- Claudia Brant

El ritmo latino estará presente con Luis Miguel, Cardi B y J Balvin como candidatos en algunas categorías, en los premios que se celebrarán el domingo 10 de febrero. | Fuente: The Grammy's

MEJOR ALBUM DE AUDIOLIBRO O STORYTELLING

Faith - A Journey For All- Jimmy Carter



MEJOR ÁLBUM PARA NIÑOS

All The Sounds- Lucy Kalantari & The Jazz Cats



MEJOR ÁLBUM FOLCKLÓRICO

All Ashore- Punch Brothers



MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

Please Don't Be Dead- Fantastic Negrito



MEJOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

The Blues Is Alive And Well- Buddy Guy



MEJOR ÁLBUM BLUEGRASS

The Travelin' McCourys- The Travelin' McCourys



MEJOR ÁLBUM AMERICANO

By The Way, I Forgive You- Brandi Carlile



MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile



MEJOR PERFORMANCE DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile



MEJOR ÁLBUM NEW AGE

Opium Moon



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DEL MUNDO

Freedom- Soweto Gospel Choir



MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Unexpected- Jason Crabb



MEJOR ALBUM CONTEMPORÁNEO CRISTIANO

Look Up Child- Lauren Daigle



MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Hiding Place- Tori Kelly



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Colors- Beck