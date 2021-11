"Astroworld", festival de música de Estados Unidos, se realizó el 5 de noviembre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Suzanne Cordeiro

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas el viernes 5 de noviembre durante la presentación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha, informaron las autoridades y los medios estadounidenses.

"La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida", dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.

"Tenemos al menos ocho personas fallecidas esta noche (del viernes) y otras varias heridas" agregó Peña.

Al menos 17 personas fueron trasladadas al hospital y 11 de ellas habían sufrido un paro cardíaco, según este responsable.

Los sobrevivientes describieron caóticas escenas, con personas aplastadas y otras luchando por respirar, según recoge el Houston Chronicle, un medio local.

"Nos estábamos sujetando los unos a los otros para evitar que nos separaran", dijo un sobreviviente. "Si te soltabas, fácilmente podías quedar separado".

Mientras que otro asistente citado en el diario describió cómo tuvo que cargar a un hombre que había caído sobre las barricadas de seguridad en el campo y luego haber visto a los paramédicos practicarle una técnica de reanimación.

Travis Scott detuvo varias veces el concierto cuando vio el movimiento de pánico en el festival de música Astroworld. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Suzanne Cordeiro

Travis Scott detuvo su presentación

Además, más de 300 personas resultaron heridas a lo largo del día en el evento, entre ellas algunas con raspones y contusiones menores, según las autoridades.

Cerca de 50 000 personas asistieron al festival de música Astroworld. El accidente ocurrió mientras estaba actuando el rapero estadounidense Travis Scott, que paró varias veces el concierto cuando vio el movimiento de pánico, según el Houston Chronicle.

La policía de Houston investiga la causa del incidente examinando las imágenes grabadas en el estadio.

Algunas, que circularon por las redes sociales, muestran a decenas de personas abalanzándose sobre las puertas, mientras los guardias de seguridad se ven incapaces de contener el flujo.

También se puede ver a varias personas cayendo, derribando los detectores de metales de la entrada del estadio, aunque no está claro si ese incidente está relacionado con las muertes.

Durante su actuación en el Astroworld, Travis Scott recibió la colaboración de Drake en el escenario. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss / Chris Delmas

Una noche "extremadamente trágica"

Una oficial del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo que fue "una noche extremadamente trágica".

"Nuestros corazones están rotos, las personas acuden a estos eventos para pasarla bien, para tener buenos recuerdos", añadió.

El jefe de la policía Larry J Satterwhite describió de su lado que "en unos pocos minutos, tuvimos de repente a varias personas en el suelo con algún tipo de paro cardíaco".

Luego de eso, se reunieron con los organizadores del concierto y se dio por terminado el evento. El resto del festival quedó cancelado y no continuará este sábado, como estaba previsto.

"Nuestros corazones están con la familia del Festival Astroworld esta noche, especialmente con los que hemos perdido y sus seres queridos", dijeron los organizadores en la cuenta en Instagram del evento. "Estamos enfocados en ayudar a las autoridades", añadieron.

Astroworld es un festival de música creado por el propio Travis Scott en 2018. El rapero, de 29 años y que tiene un hijo con la estrella de telerealidad Kylie Jenner, se dio a conocer en 2013 y ha tenido seis nominaciones a los Grammy.

Durante el fin de semana estaban programados otros conciertos como el de los raperos Chief Keef y 21 Savage, y el grupo de rock australiano Tame Impala.

Mientras actuaba Travis Scott a última hora del viernes, se le unió en el escenario la superestrella canadiense del rap Drake.

(Con información de AFP).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.