¡Se despide! Elton John se retiró oficialmente de los escenarios tras 60 años de carrera

Elton John decidió retirarse oficialmente de los escenarios tras dar su último concierto en Estocolmo, en Suecia, como parte de su gira ‘Elton Farewell Tour’.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido cantautor británico comunicó el fin de sus presentaciones con unas fotografías del evento acompañado de un contundente mensaje: “El adiós final, 8 de julio de 2023”.

Días atrás, el ‘Rocket Man’ ya había anunciado que Estocolmo sería el lugar donde daría su último concierto. Esto, tras su presentación en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. “¡Gracias Copenhague por una noche fantástica! A continuación, Estocolmo para los últimos espectáculos de despedida”, escribió el icónico pianista.

“Qué viaje ha sido esta gira y ahora nos encontramos al final. Esta noche es la última noche”, manifestó posteriormente el propio Elton John antes de iniciar el que sería su último espectáculo en vivo recordando sus mejores éxitos junto con sus fanáticos.

Elton John se despidió del público tras finalizar su último concierto en Estocolmo, en Suecia, como parte de su gira ‘Elton Farewell Tour’ | Fuente: Instagram (eltonjohn)

Elton John comunica que el sábado 8 de julio fue el último concierto de su carrera de más de 60 años. | Fuente: Instagram (eltonjohn)

Según informó la BBC, el ícono de la música resaltó el apoyo de todos sus seguidores en los más de 60 años de carrera mencionando que estarán por siempre “en su cabeza, corazón y alma”.

Además, el cantante de 72 años tuvo palabras de agradecimiento con su banda y equipo técnico. “Ellos son increíbles, son los mejores”, sostuvo el intérprete de canciones como ‘Bennie and the Jets’, ‘Tiny Dancer’, ‘Crocodile Rock’, ‘I’m Still Standing’, entre otros éxitos.

En otro momento, el medio británico contó que, si bien Elton John afirmó ya no tendría más giras en conciertos, no descartó estar esporádicamente en otros eventos como invitado. “Han sido 52 años de pura alegría tocando música”, dijo.

Elton John estuvo de gira el último año donde tocó al lado de las legendarias bandas The Rolling Stones y Eagles en el londinense Hyde Park de 2022.

Elton John se despide de sus fanáticos en el que sería su último concierto en vivo. | Fuente: Instagram (eltonjohn)

Coldplay se despidió de Elton John

Por otro lado, la banda británica Coldplay aprovechó que se encontraba en Estocolmo para realizar una llamada de despedida a Elton John. Fue Chris Martín, quien mencionó, en pleno concierto, la importancia y legado del pianista.

Te queremos mucho y estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. Te vamos a extrañar mucho", dijo el vocalista de Coldplay emocionando al público presente.

Elton John entre los artistas más exitosos de la historia

Reginald Kenneth Dwight, conocido como Elton John, ha lanzado 31 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.

En 1994, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock y el Salón de la Fama de los Compositores poniéndose al mismo nivel de cantantes de la talla de Madonna, Michael Jackson, Freddy Mercury, Elvis Presley, Bob Dylan, entre otros.