Billy Idol celebra el 40 aniversario de 'Rebel Yell' con un impresionante video en la cima del Empire State

Billy Idol, el icónico artista del rock de los ochenta, sorprendió a sus seguidores con un nuevo proyecto conmemorativo. Para celebrar el 40 aniversario de su segundo álbum de estudio, Rebel Yell; el artista lanzó una edición especial del disco, acompañada de un impactante video musical filmado en la cima del Empire State.

El video, grabado en el piso 103 del edifico, ofrece una vista impresionante del horizonte de Nueva York gracias a la ayuda de drones. En la grabación, Billy Idol, acompañado del guitarrista, Steve Stevens, interpreta la canción Rebel Yell en el balcón del famoso rascacielos.

Steven Gottlieb, productor del video, explicó cómo surgió esta puesta en escena. "Creo que la idea de filmar el video vino del equipo de Billy," comentó. "Vinieron a mí y me dijeron que querían filmar una presentación en la cima del Empire State Building y tenían una conexión con una compañía de drones que podía ayudar, así que todo se armó muy bien".

¿Qué dijo Billy Idol sobre el video en el Empire State?

El resultado es una presentación que dura cinco minutos. Según Time Out, la ejecución del video es aún más impresionante si se considera que se filmó en una o dos tomas, una hazaña notable dada la altura. Para Idol, esta experiencia fue especialmente significativa.

"Cuando era pequeño, vivíamos en Long Island por unos años y mis padres me llevaron a visitar el Empire State, probablemente en 1959", recordó el artista. "¡Es difícil de imaginar que 65 años después estaría tocando rock and roll en la cima del edificio! Entonces y ahora, el Empire State Building es una joya inigualable de la magia Art Deco. ¡Definitivamente un punto culminante de mi carrera!", expresó.

Trayectoria de Billy Idol

Billy Idol integró el grupo Siouxsie and the Banshees y Generation X en los años 70, antes de comenzar una exitosa carrera en solitario con un estilo más new wave.

Su segundo álbum, Rebel Yell (1983), logró un notable éxito comercial. De allí en adelante grabó algunos discos como Whiplash Smile (1986), Charmed Life (1990) y Cyberpunk (1993).

Idol pasó gran parte de los años noventa enfocándose en su vida personal. Hizo un retorno al mundo de la música con el álbum Devil's Playground (2005) y nuevamente con Kings & Queens of the Underground (2014).

Ha vendido 40 millones de álbumes y ha conseguido numerosos discos de platino en todo el mundo, nueve sencillos en el top 40 de Estados Unidos y 10 en el Reino Unido, entre ellos Dancing With Myself, White Wedding, Rebel Yell, Mony Mony, Eyes Without A Face, Flesh For Fantas y Cradle Of Love.