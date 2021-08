BTS cancela su tour a nivel mundial. | Fuente: EFE

La banda surcoreana BTS anunció este viernes 20 de agosto la cancelación definitiva de su gira mundial "Map of the soul" que había sido pospuesta a principio de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. De momento, no se conocen más detalles acerca de un próximo tour, debido a que las condiciones para realizar conciertos aún no son las ideales.

"La compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para el BTS Map of the Soul tour, siendo conscientes de que todos los seguidores han estado esperando con ansia la gira", escribió Big Hit Music, el sello que representa al grupo originario de Corea del Sur, en su red social Weverse.

"Debido a circunstancias cambiantes que escapan a nuestro control se ha vuelto muy difícil retomar las actuaciones con la misma escala y fechas que habíamos planeado. Por ello debemos anunciar la cancelación del BTS Map of the Soul tour", añade el texto del comunicado oficial.

BTS cancela su gira “Map of the Soul”

Antes de lanzar su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul:7", la agrupación BTS presentó en enero de 2020 una gira que consistía de casi 40 conciertos en ciudades de tres continentes y que incluía un doble recital en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona que debía suponer la primera actuación del grupo en España.

Sin embargo, el estallido de la pandemia del coronavirus obligó al grupo de K-Pop formado por RM, Jimin, Jin, J-Hope, V, Suga, y Jungkook a posponerla en los meses siguientes entre el 2020 y 2021. No obstante, el contexto tan cambiante por la crisis sanitaria a nivel mundial compromete sus presentaciones en vivo.

Big Hit Music aseguró que está "preparando un programa viable y un formato de actuaciones" que pueda cumplir las expectativas de los seguidores y afirma que publicará información actualizada "lo antes posible".

(Con información de EFE)

