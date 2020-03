El grupo surcoreano BTS presentó su nuevo videoclip titulado "Black Swan". | Fuente: Captura YouTube

¡Los ARMY no lo veían venir! BTS estrenó hoy 4 de marzo el videoclip oficial del tema "Black Swan" en su canal oficial de YouTube. A pesar de que las promociones por el disco “Map of the Soul: 7” están llegando a su fin, la banda de K-Pop trabajó en esta artística producción para todos sus fans alrededor del mundo.

La canción forma parte de “Map of the Soul: 7”, álbum con el que se han impuesto ante otros artistas internacionales. Jimin, Jungkook, V, Suga, Jungkook, J-Hope y RM aparecen en el videoclip vistiendo trajes color negro y blanco: una referencia a la reconocida danza de ballet “El Largo de los Cisnes”.

Cabe destacar que, BTS ha explorado diferentes conceptos en su nuevo álbum, entre los cuales se dio origen a "Black Swan". El videoclip ha sido filmado en un teatro, donde los cantantes se muestran rodeados de una luz debido a que la locación es bastante oscura, por lo que, mezclan estos efectos contrarios como el cisne blanco y negro.

Además, el detalle de Jimin luciendo unas alas negras y haciendo algunos movimientos profesionales emocionó a los seguidores del cantante, debido a que el joven cantante también se ha especializado en la danza contemporánea. Sin duda, podría interpretar al perfecto cisne negro dentro del grupo.

Los seguidores de la banda de K-Pop no esperaban que publicaran otro MV de la agrupación surcoreana, debido a que las promociones de la banda están cerca de terminar y la coreografía ya había sido presentada durante el programa de James Corden.

Hasta el momento, el nuevo videoclip de BTS ha acumulado casi medio millón de visitas en YouTube después de poco más de una hora desde su estreno. ¿Los siete jóvenes tendrán más sorpresas preparadas para los emocionados ARMY?