BTS y Taylor Swift lanzan sus canciones el mismo día y la banda de k-pop se vuelve tendencia dejando atrás a la estadounidense. | Fuente: Instagram

La agrupación surcoreana BTS lanzó su canción “ON”, en su cuenta de YouTube, y a cinco horas de haberlo publicado consiguió más de 21 millones de vistas. La cantante Taylor Swift también promocionó su tema “The Man”, subido hace ocho horas, sin embargo se encuentra atrás con menos de 4 millones de reproducciones.

Solo hicieron falta 65 minutos para que el tema de la banda de k-pop ─tendencia número uno en la plataforma de YouTube─ sobrepasara las 10 millones de vistas. Esto rompió el récord impuesto por el propio grupo con Halsey y el tema "Boy With Luv" en el 2019. En ese caso, hizo falta dos horas con 52 minutos para superar los millones de reproducciones.

Tanto BTS como Taylor Swift se convirtieron en trending topic en Twitter. No obstante, los intérpretes de “ON” se coronaron como el número uno. El videoclip, donde aparecen los siete integrantes, está ambientado en una época medieval y la canción habla de cómo las personas pueden sobresalir a pesar de la adversidad.

Por otro lado, en “The Man”, la cantante pone su perspectiva sobre cómo los hombres tienen una vida más fácil. Además, ella actúa como varón y representa a la sociedad masculina desde su punto de vista.

Los artistas hicieron una presentación de su último álbum "Map of the Soul:7," que se estrenó el 21 de febrero. Además, BTS realizó en TikTok un anticipo de 30 segundos de "On", tema principal del disco, que cuenta con la participación de la cantautora australiana Sia.

El álbum supone una continuación temática del EP "Map of the Soul: Persona" y se inspira también en conceptos de la psicología analítica de Jung.

FENÓMENO GLOBAL

La banda de k-pop BTS se ha convertido, en los últimos años, en un fenómeno global y ha logrado hazañas como convertirse en el primer grupo de lengua no inglesa en coronar la lista estadounidense Billboard.

De "Map of the Soul: 7" vendieron anticipadamente 4,02 millones de copias. Teniendo en cuenta estos números muchos creen que podría acabar siendo el álbum más vendido del 2020.