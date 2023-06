Seúl se tiñe de morado para las celebraciones por los diez años de BTS

Los seguidores de BTS iniciaron las celebraciones por el décimo aniversario de la agrupación de k-pop. El evento se realizó este fin de semana cerca al río Han en Seúl, la capital surcoreana que se ha teñido de morado en alusión al color que identifica a la exitosa banda.

Pese a las elevadas temperaturas que superaron los 30 grados centígrados; miles de fans de BTS, conocidos como ARMY, se dieron cita en el barrio de Yeouido para rendir homenaje a sus ídolos.

Se apreció largas colas para conseguir una foto ante las esculturas instaladas para la ocasión por Hybe, la agencia de representación de la banda, el panorama se repitió en los puntos donde se ofrecían tatuajes temporales o fotos con las prendas que los artistas usaron en el programa de televisión Run BTS.

También hubo sorteos entre las ARMY para estar presentes en el encuentro que RM, líder de la formación, ha pactado con sus seguidores y que servirá de plato fuerte para el 'BTS Festa', el evento con el que el grupo celebra cada año, con actos tanto presenciales como online.

El de este año es doblemente especial, ya que no solo celebra los 10 años de existencia del conjunto, sino que también es el primer 'Festa' que se celebra desde que BTS anunció que se tomaría un descanso, al menos hasta 2025.

¿Por qué los BTS decidieron tomarse un descanso?

Durante este lapso, sus siete miembros -RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook- aprovecharán para centrarse en proyectos personales y realizar el servicio militar, obligatorio para todos los varones en Corea del Sur.

Los siete han admitido la necesidad de tomar un descanso tras una década que comenzó de manera discreta su trayectoria.

Fue su tercer EP, The most beautiful moment in life pt.1, estrenado en 2015, el que empezó a catapultarlos al éxito gracias al sonido y el magnetismo de sus integrantes y a unas letras que hablaban sobre los problemas de la adolescencia con una sinceridad inédita hasta ese momento en el K-Pop.

Desde ahí, el éxito de BTS, que en el camino ha conseguido hitos como liderar la lista Billboard Hot 100 o ser el primer artista surcoreano en ser nominado a un Grammy, ha parecido no tener techo.