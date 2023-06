Carlos Santana asegura haber perdonado a hombre que abusó de él en su niñez: "Es mi dolor"

Carlos Santana logró perdonar a un hombre que abusó sexualmente de él cuando era un niño. Previo al lanzamiento del documental ‘Carlos’ (que habla sobre su vida), el reconocido guitarrista de 75 años reflexionó sobre este hecho doloroso en su infancia y contó cómo consiguió dejar atrás la aflicción que le causó ser abusado de un hombre cuando tenía entre 10 y 12 años.

“Mi hijo y yo lo estábamos hablando ayer, como la aceptación y el perdón son muy espirituales (…) Aprendí a mirar a todos, a aquellos que se ensañaron en herirme, humillarme o hacerme sentir menos, como si tuvieran cinco o seis años, y así soy capaz de mirarlos con entendimiento y compasión", declaró para la revista People.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Carlos Santana habla sobre el abuso sexual que sufrió en su niñez. En el 2000, el músico detalló para Rolling Stone cómo un hombre cruzaba la frontera a México dándole regalos con la excusa de abusar de él “casi todos los días” durante dos años.

Carlos Santana habló sobre su vida previo al estreno de documental 'Carlos' el 17 de junio en el Festival de Cine de Tribeca. | Fuente: Instagram (carlossantana)

En esa misma línea, Carlos Santana también relató en el 2014 a The Guardian que el hombre que le hizo daño en su niñez era un turista americano que se hizo amigo de sus padres con el fin de acercarse a él.

Carlos Santana reflexiona sobre el dolor y el perdón

Carlos Santana afirmó que con el pasar del tiempo ya no siente ningún rencor contra su abusador y que, por el contrario, pudo lograr perdonarlo. "Esta persona que abusó de mí sexualmente, en vez de mandarlo al infierno para siempre, yo lo visualizaba como un niño, y detrás de él había mucha luz", señaló el artista ganador de 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino.

En otro momento, añadió: "Así que yo puedo mandarlo a la luz o mandarlo al infierno, sabiendo que, si lo mando al infierno, yo me iré con él. Pero si lo mando a la luz, me iré con él también".

Carlos Santana decidió perdonar al hombre que abusó de él. "Si abres las manos y lo sueltas, ya no sientes eso más", dijo. | Fuente: Instagram (carlossantana)

Santana afirmó que el dolor ya pasó y que “si abres las manos y lo dejas ir, entonces ya no lo sientes”. "La gente dolida daña a otra gente. Es mi dolor. Sí me pasó a mí, pero si abres las manos y lo sueltas, ya no sientes eso más", enfatizó el músico.

Finalmente, el artista puntualizó que gracias a ese pensamiento pudo lograr sus mayores éxitos en la vida como formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll. “Ahora todo es un momento divertido porque todavía hay un Carlos de 7 años en mí que mira la vida como: ‘¿en qué nos vamos a meter hoy?’. Apenas estoy comenzando y todo me ha preparado para esto”, expresó.