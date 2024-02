Rubén Blades defiende el Grammy a 'Siembra: 45º Aniversario': "Soy el único 'clon' en esta nueva versión"

Tras la reciente controversia desatada por las críticas de Willie Colón hacia los premios Grammy por su falta de reconocimiento a su aporte en el álbum Siembra: 45º Aniversario, Rubén Blades tomó la palabra para abordar el tema.

Mediante sus redes sociales, el 'Poeta de la salsa' defendió el premio obtenido por su trabajo junto a la orquesta de su compatriota Roberto Delgado, el cual rinde tributo a la versión original de Siembra, disco que lanzó en colaboración con Willie en 1978.

En su declaración, el compositor de Plástico reconoció la contribución de Colón en la creación y difusión del álbum original, destacando la calidad perdurable de la producción.

"Reitero mi reconocimiento a Willie Colón, a quien agradecí públicamente al final de la canción Siembra del disco homónimo (está grabado en la producción), por su invaluable contribución a la creación y difusión original de este álbum, considerado aún como el que más ventas ha generado en el mundo de la 'salsa' y que casi cinco décadas más tarde continúa vigente. Cuando un disco sobrevive 45 años, negar su valor, es labor inútil", resaltó.

Blades aclaró que Siembra fue el segundo proyecto que realizó junto a Willie Colón de los cinco grabados. Señaló, además, que el sello discográfico Fania Records lo consideró una colaboración y no un álbum individual.

"Willie aceptó apoyar mis canciones cuando todos los demás se negaban. Sin su trayectoria de éxitos y su sólido nombre, el álbum Siembra quizás ni siquiera hubiese sido grabado por la Fania. Su conocimiento en el estudio y capacidad eran superiores y aprendí mucho en nuestras sesiones, sobre qué hacer y qué no hacer y esas lecciones contribuyeron a mi posterior éxito como productor", expresó.

No obstante, dijo que él concibió el contenido del disco, incluyendo su título. Además, escribió siete canciones para el álbum, aunque una de ellas fue sustituida por una composición del puertorriqueño Johnny Ortiz por considerarla más adecuada para el proyecto.

"Willie Colón fue el productor del trabajo. Estuvo a cargo de la grabación, ensayos, y todo lo referente a la aprobación de canciones y arreglos musicales. Contrario a lo que algunos asumen, soy el autor de la música y la letra de 'Siembra' y de las otras canciones que escribí y que Willie y yo grabamos en nuestros álbumes, no solo la letra", explicó.

"Opino que sin Willie Colón Siembra no hubiese provocado la atención e impacto que tuvo. Pero ese álbum no le pertenece a él solamente aunque su conocimiento técnico indiscutiblemente hizo de la grabación algo especial. Sin mis canciones no hubiese existido el álbum. Sin la orquesta, sin los arreglistas, sin los dj's que programaron el disco y sin el público internacional que lo apoyó, Siembra no habría alcanzado el éxito", añadió.

Ruben Blades sobre Siembra: 45º Aniversario: "Soy el único 'clon' en esta nueva versión"

Frente a las críticas de Willie Colón hacia el álbum Siembra: 45º Aniversario, al que calificó como una "clonación" de su trabajo original, Rubén Blades no dudó en responder con firmeza, enfatizando su capacidad actual para interpretar los temas en el mismo tono que fueron grabados en 1978.

"Aclaro: soy el único 'clon' en esta nueva versión de Siembra grabada en el 2022. A dios gracias, aún puedo cantar en el mismo tono los arreglos musicales originales, tal como los grabé hace 45 años, y hacer un concierto de cinco horas y media sin intermedio, como lo demuestra la grabación y video, hechos en vivo de todo el concierto, en Puerto Rico, incluyendo los siete temas de Siembra (que además incluye en la grabación, dos bonus tracks, Ligia Elena y El Cazanguero), resaltó.

El comunicado de Rubén Blades concluyó con un agradecimiento a sus seguidores por prestar atención a sus palabras, mostrando así su disposición a aclarar cualquier malentendido. Sin embargo, aclaró que los "complejos y envidias" no son parte de su personalidad y que nunca se ha sentido superior a los demás.

"En lo personal, me incomoda que la felicidad de ganar un premio como el Grammy, se produzca sobre la infelicidad de los que no lo ganan, aún mereciéndolo. Agradezco el reconocimiento, no solo por mí; por Roberto Delgado y por la banda entera, y por todos los que hacen posible ese momento. No siempre se gana", comentó.

"Mi crianza en Panamá me ayuda a evitar complejos y envidias y a no sentir la necesidad de sentirme superior a los demás. Hago mi trabajo y punto. No pregunto cuántos discos he vendido, ni me preocupa el no aparecer en las listas de popularidad de Billboard. Aplaudo el talento de otros y cuando puedo colaboro a que su valor como artista sea reconocido. El que otro triunfe no me intimida por el contrario, me alegra e inspira, por eso ayudo a quién pueda ayudar, cuando me es posible hacerlo", sentenció.

