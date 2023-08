Gian Marco lanza nuevo sencillo 'Aún me sigo encontrando', junto con Rubén Blades [VIDEO]

Gian Marco lanzó este viernes Aun me sigo encontrando, un dueto con el panameño Rubén Blades que es el primer sencillo del que será el álbum número 17 de su carrera.

"Cortar tickets es algo muy importante porque vale la pena tocar un disco en vivo. Es tan bonito tocar en vivo, es tan bonito decirle a la gente que lo que haces es cierto", subraya en una entrevista con EFE al hablar de la gira que iniciará en septiembre, solo unos días después de la salida del sencillo con Blades.

Asentado en Miami por segunda vez, Gian Marco, de 53 años, ha sido un seguidor de Rubén Blades desde siempre, pero incluso habiendo grabado una canción con él, no lo conoce personalmente, pues cada uno grabó su parte desde ciudades diferentes.

Su deseo es encontrarse pronto y darle un abrazo, subraya el tres veces ganador del Grammy Latino y muchas veces nominado, quien agradece al intérprete de Pedro Navaja y Decisiones el "hermosísimo" mensaje que le envió para decirle que aceptaba cantar con él.

El álbum que publicará Gian Marco en 2024 consta de once canciones y siete son duetos con primeras figuras de la música latinoamericana de las que aún no se ha revelado, aunque el cantautor resalta que gracias a la música de uno de ellos supo a los 14 años que "podía escribir canciones".

Gian Marco sobre su diagnóstico de cáncer: "Me enfermé por rabia"

Gian Marco habló sobre el proceso que tuvo que pasar para darse cuenta del cáncer que padece y por el cual fue intervenido en una clínica. Por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, el cantante peruano contó los detalles de su recuperación y las causas que lo llevaron a darse cuenta de los dolores para detectar la enfermedad.

Asimismo, Gian Marco reflexionó sobre su experiencia personal y consideró que se enfermó "por rabia" tras enfrentar las críticas recibidas en su contra por haber tenido un polémico cruce de palabras con un reportero del programa Amor y Fuego en noviembre del año pasado.

"Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja. Yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma, porque yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas", manifestó el artista nacional.