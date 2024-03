Murió Pete Rodríguez, el músico que apostó por Rubén Blades antes que Willie Colón

El mundo de la música latina está de luto. Pete Rodriguez, renombrado pianista y director estadounidense, murió a los 92 años. El músico recibió el apelativo de 'El rey del boogaloo' luego de marcar un hito en la industria al fusionar ritmos latinos con el soul.

La disquera Fania Records expresó su pesar a través de Instagram, describiendo al artista como una gran influencia para futuras generaciones.

"Con pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de orquesta, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influenciando durante generaciones. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos”, publicó la casa discográfica.

Su apuesta por Rubén Blades

En 1964, Pete Rodríguez fundó La Magnífica, su primera agrupación, lanzando el álbum ¡Por fin!, que lo catapultó a la fama y le aseguró presentaciones en los clubes nocturnos más populares de Nueva York.

El músico continuó su carrera con su orquesta lanzando exitosos álbumes como Latin boogaloo, donde la canción I Like it Like That se convirtió en un himno del género.

A lo largo de su trayectoria, Pete Rodríguez produjo álbumes emblemáticos como ¡Oh, eso es bueno!, ¡Ay, que bueno!, Latin soul man, Pete Rodríguez Now y De Panamá a Nueva York, este último destacando el debut de Rubén Blades como vocalista y compositor.

