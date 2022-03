El dúo colombiano Cali y El Dandee lanzó su último disco de estudio, 'Malibu'. | Fuente: Universal Music Group

Los hermanos Alejandro y Mauricio Rengijo conforman Cali y El Dandee. Este dúo nos ha regalado grandes temas como “Yo te esperaré”, “Nada”, y más. Después de su exitoso álbum ‘Colegio’, los colombianos han expandido su universo musical al lanzar su tercer disco de estudio, ‘Malibu’.

Cali y El Dandee dejaron de lado las oficinas y su habitual estudio de grabación para viajar a la ciudad que lleva el nombre de su álbum que se ubica al oeste de Los Ángeles, California.

“Para cambiar la experiencia y la inspiración, nos fuimos a otro sitio y nos fuimos a una casa en Malibú donde escribimos todas las canciones de nuestro disco con un sentimiento muy aparte al que teníamos en ‘Colegio’. Éste es más oscuro, más triste, más introspectivo, más maduro y esto nos lo permitimos hacer rodeados de naturaleza”, confesó Cali en conversación con RPP Noticias.

Cali y El Dandee es un dúo musical colombiano del género urbano y pop, compuesto por los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo. | Fuente: Universal Music Group

“Malibu”, un viaje nostálgico

Desde que Cali y El Dandee inició en el mundo de la música en el 2009, todo fue muy natural. Escribir canciones, contar historias y mezclar sonidos fue algo habitual en su día a día.

Ambos son amantes de la música y, esta vez, en ‘Malibu’ regresaron a sus inicios con estos temas de desamor, de cosas que les ha pasado y también la de sus fanáticos. Siempre han sido dos, pero consideran un plus colaborar con algún artista.

“Nosotros creemos en las colaboraciones como un método para hacer mejor la canción. Siempre pensamos en si la canción está completa o le falta algo como un tono de voz, una forma de contar la historia, una letra diferente, y más, hace que nosotros traigamos una colaboración a la mesa”, dijo Dandee.

En ‘Malibú’ cuentan con colaboraciónes de intérpretes como Danna Paola, Mau y Ricky, Luis Fonsi y más artistas que los acompañan en este “viaje nostálgico en cada una de las canciones”. “Todo ha salido muy bien y ellos nos ayudan a contar la historia de una manera más completa”.

Cali y El Dandee muestran su interés en colaborar con el freestyler peruano Jaze y aseguran que ofrecerán un concierto en Perú este año. | Fuente: RPP Noticias

Su interés en Jaze y su visita a Perú este 2022

El dúo tiene muchos amigos peruanos, como Ezio Oliva. Los hermanos comentan a RPP Noticias que le tienen un gran aprecio, hasta hicieron una colaboración con el grupo Ádammo. Además, también frecuentan con Gian Marco y destacaron el talento que tienen estos artistas a quienes consideran hermanos,

“En Perú hay mucho talento y poco a poco hemos descubierto nuevos nombres de la música peruana. Hemos querido colaborar con más artistas peruanos”. Hasta el momento no han trabajado con otro artista nacional, porque “las colaboraciones parten de la necesidad de las canciones”, pero no descartan la idea de hacer un feat con un músico en particular: Jaze.

Cali y el Dandee reveló que están interesados en el freestyler peruano y les encantó escuchar sus canciones y cómo se desenvuelve en el estilo libre. “Nos interesa Jaze, me encanta, es super talentoso. Me gusta como hace los punchlines, es muy cool”, aseguró Cali.

Cabe resaltar que el dúo no es ajeno al género del rap. Es así que no descartan trabajar con el rapero peruano en un futuro. “Somos seguidores de muchos artistas y de muchos raperos, siempre ha sido eso importante a la hora de contar historias en poco tiempo, es una manera diferente, así que no lo descartamos”.

Tras lanzar ‘Malibu’ en todas las plataformas digitales, Cali y el Dandee tienen planeado venir a Perú y esperan poder cantar todas las canciones de su disco en un gran concierto: “Es 100% probable de que vayamos a Perú. Nos gusta mucho cómo nos reciben en tu país. Tenemos muchos amigos allá”, dijo Cali. “Para este año vamos a estar allá cantando con ustedes, nos hacen falta”, sostuvo Dandee.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.