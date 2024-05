Lenny Kravitz confiesa que no tiene sexo hace nueve años y revela el particular motivo

Lenny Kravitz afirmó no tener relaciones sexuales hace nueve años, tiempo en que lleva practicando el celibato. Asimismo, mediante una reciente entrevista con The Guardian, el intérprete de 'Are You Gonna Go My Way' explicó que mantiene dicho estilo de vida debido a que no quiere llevar consigo los mismos "errores" de su padre, quien le fu infiel a su madre, Roxie Roker.

Kravitz, quien recibió una estrella en el Paseo del Salón de la Fama de Hollywood en marzo último, contó que, luego de terminar su relación con Lisa Bonet en 1991, comenzó a salir con varias mujeres —de manera ocasional— convirtiéndose en un "mujeriego".

Esta experiencia prolongada, contó, llevó a Lenny Kravitz a reflexionar por lo que decidió llevar una sexualidad "más responsable".

"Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo", declaró el músico de 60 años quien, luego de romper su matrimonio con Bonnet, se dejó ver con diversas mujeres de la industria hollywoodense como Vanessa Paradis, Adriana Lima y Nicole Kidman. Sin embargo, aclaró que ninguna de sus pasados relaciones prosperó.

Por otra parte, el intérprete de 'Again' y ‘It Ain't Over 'Til It's Over’ mencionó que el celibato que lleva practicando también se extiende a las relaciones serias que pueda tener ya que, según confesó, no ha tenido una pareja estable desde aquel tiempo.

Lenny Kravitz vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.Fuente: Instagram (lennykravitz)

Lenny Kravitz sobre su celibato: “Va más allá de lo físico”

Lenny Kravitz sostuvo que su práctica de celibato es algo muy personal que tiene y que lo hace pensando en su bien. “Es una elección que va más allá de lo físico, que va de la mano de lo espiritual y del autoconocimiento”, señaló.

El último viernes, Lenny Kravitz fue entrevistado por la periodista Gayle King, de ‘CBS Mornings’, quien decidió “coquetear” con el también compositor estadounidense. Sin embargo, el cantante puntualizó en no tener prisa en encontrar a una pareja.

“Ahora mismo estoy abierto. Es difícil no mirar. Ya sabes, cuando deseas algo, ya sabes, lo estás buscando, ¿verdad? pero encuentro que cuando no miras es cuando lo encuentras. Y estoy en un lugar donde, lo he dicho durante varios años, no estaba listo. Pensé que estaba listo, ¿verdad?, pero puedo decir que nunca me había sentido como me siento ahora”, sostuvo.

Lenny Kravitz cantará en la final la Champions League este sábado

Lenny Kravitz, ganador de cuatro premios Grammy al mejor solista de rock masculino entre 1999 y 2002, encabezará el espectáculo de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid este sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley de Londres.

"Me siento verdaderamente lleno de energía. Va a ser un evento tan emocionante antes de una final que significa mucho para todos. Es una excusa perfecta para reunirnos y disfrutar de un poco de música", declaró el cantante, quien acaba de estrenar su duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light'.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis