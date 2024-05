Murió trágicamente Emily Goldberg, exnovia del fallecido DJ Avicii

Emily Goldberg, exnovia del recordado DJ y compositor sueco Avicii, fue encontrada sin vida el pasado 3 de abril en La Jolla, California, según confirma su obituario; aunque la noticia ha trascendido recientemente.

De acuerdo con People, la causa de fallecimiento de la joven, de 34 años, fue atribuida a una embolia pulmonar, una condición en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo.

Originaria de Poway, California, Goldberg era una experta en marketing, carrera que la llevó a desarrollar en Las Vegas, Nevada, donde trabajó en el hotel Wynn. Fue en este lugar donde, al parecer, conoció a Avicii durante su residencia musical.

Novia de Avicii luchó contra el cáncer

En 2022, Goldberg comenzó su batalla contra el cáncer, documentando a través de sus redes sociales. Para mayo de 2023, anunció que estaba "libre" de la enfermedad.

Goldberg y Avicii mantuvieron una relación amorosa durante dos años, hasta la trágica muerte del artista en abril de 2018. El DJ falleció el 20 de dicho mes a los 28 años, mientras disfrutaba de unas vacaciones en Muscat, Omán.

Al día siguiente del fallecimiento de Avicii, Emily Goldberg le rindió homenaje a través de sus redes sociales. "Eras mi mejor amigo y mi alma gemela", señaló la joven en Instagram.

¿Quién es el DJ Avicii?

Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, se hizo famoso por canciones como Hey Brother, Wake me Up y Addicted to You, además de colaborar con artistas de la talla de Lenny Kravitz, Santana, entre otros; así como por ser productor musical de Madonna.

En 2012 y 2013 se ubicó en el tercer lugar de los mejores DJs del mundo, según la revista internacional DJMag. En 2016 se retiró sorpresivamente de los escenarios y se dedicó a visitar distintos países a manera de vacaciones.

A mediados de 2017 llegó a Perú, y además de la capital, visitó la ciudad de Iquitos donde se dejó fotografiar a bordo de un mototaxi, incluso se mostró muy cercano a los fans que pudieron reconocerlo.

