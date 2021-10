Charly García cuenta con una trayectoria dueña de casi 30 discos de estudio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jussy Pizarro

Aunque componía desde los nueve años, según confesó en más de una ocasión, Charly García, quien este sábado cumple 70 años, empezó su trayectoria como músico profesional en 1969 con Sui Generis, la banda que fundó junto a su compañero de escuela Nito Mestre.

Desde entonces hasta su último disco de 2017, titulado "Random", el 'rockstar' argentino ha publicado casi 30 discos de estudio, repartidos entre su etapa como solista y también al frente de otros proyectos que creó como La máquina de hacer pájaros y Serú Girán.

Sus influencias musicales pasan por los Beatles, banda que le hizo dejar su futuro como concertista y encaminarse hacia el de estrella de rock, hasta otros artistas de géneros varios, como Chopin, Erik Satie, Yes, The Clash, Brian Eno y The Who.

A propósito de sus siete décadas, repasamos diez canciones de la carrera de Charly García que seguramente fueron 'soundtracks' en la vida de sus seguidores o que hicieron corear, bailar y rockear a más de uno. Como recomendación: subir bien alto el volumen.

1. "Canción para mi muerte"

"Hubo un tiempo que fui hermoso / Y fui libre de verdad". Así empieza "Canción para mi muerte", el primer éxito que firmó Charly García al lado de Nito Mestre bajo el grupo Sui Generis. Es la puerta de entrada de "Vida", el disco debut de la banda que fue lanzado en 1972 y recopiló también otros 'hits' destinados a conquistar oídos adolescentes como "Necesito" y "Amigo vuelve a casa pronto".

2. "Confesiones de invierno"

La canción le dio el título al segundo álbum de Sui Generis, publicado en 1973, y fue compuesta y cantada por Charly García, a pedido de él mismo. Con un tono más íntimo, el artista bonaerense canta una letanía folk que empieza así: "Me echó de su cuarto, gritándome / 'No tienes profesión' / Tuve que enfrentarme a mi condición / En invierno no hay sol'".



3. "Los dinosaurios"

Esta es una de las más icónicas canciones nacidas de la pluma de Charly García. El tema, lanzado en 1983, es parte de su segundo disco como solista "Clics modernos". El tema es considerado por el mismo Charly como uno de sus temas favoritos, como lo ha revelado en diversas entrevistas.

4. "Qué se puede hacer salvo ver películas"

Disuelto Sui Generis, Charly García se embarcó a crear La máquina de hacer pájaros, nuevo proyecto en el que pudo dar rienda suelta a experimentos de corte más personal. "Qué se puede hacer salvo ver películas", de su segundo álbum "Películas", da cuenta de su viraje hacia el rock sinfónico, tan en boga por aquel periodo.

5. "Seminare"

La máquina de hacer pájaros duró apenas dos discos de estudio. Charly García partió a Brasil y, a su regreso a Argentina, fundó junto a David Lebón la banda Serú Girán. De su primer disco, con título homónimo, destaca "Seminare", una de las favoritas entre sus fans y considerada como de las mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone.

6. "Desarma y sangra"

"Bicicleta" fue el tercer disco de Serú Girán, que a lo largo de los años setenta debió sortear las censuras de la dictadura de Jorge Rafael Videla. En 1980, en la cresta de su popularidad, este álbum narraba en sus letras la opresión del régimen militar. "Desarma y sangra", reinterpretada años después por el mismo Charly García con Mercedes Sosa, es una canción delicada que describe con precisión quirúrgica y poética un ambiente represivo.

7. "Nos siguen pegando abajo"

Los años ochenta fueron difíciles para Charly García, quien empezó en 1983 su etapa como solista. Pero así como sus adicciones se agravaban, su creatividad estaba en estado de gracia. Y su álbum "Clics modernos" evidenció su reinvención y su olfato para captar los sonidos new wave de su época. "Nos siguen pegando abajo", el sencillo que abre este disco, es además de una pieza fascinante, una denuncia contra la dictadura cívico-militar que había asolado a su país.

8. "Demoliendo hoteles"

Los fans de Charly García le agradecen con creces su disco "Piano bar", que salió a la luz en 1984. Ya por esos años, ser una estrella de rock le daba la excusa para romper cosas en las habitaciones de hoteles donde se hospedaba, y de una experiencia así surgió esta canción que es, al mismo tiempo, una radiografía de su vida.

9. "Chipi Chipi"

En 1994, Charly García concibió su operático álbum "La hija de la lágrima". De este trabajo, "Chipi Chipi" es quizás su sencillo más exitoso, incluida en la lista de 100 mejores temas del rock argentino por la revista Rolling Stone. Si bien la versión original es lo suficientemente potente, su versión 'unplugged' se hizo famosa entre los seguidores del cantante. Una canción que, como dice su letra, se espera que dure por siempre.

10. "Tu vicio"

Quizás nadie pueda hablar de vicios con más autoridad que Charly García. "Tu vicio", de su disco "Influencia" de 2002, marcó un renacer del artista que desde los años 90 había tenido un comportamiento errático a causa de sus adicciones. "Yo soy un vicio más / En tu vida soy un vicio más", canta el bonaerense. Y los devotos de su música, con audífonos puestos, seguramente asienten complacidos.

BONUS: "El fantasma de Canterville"

Es difícil explicar la génesis de este tema, que pudo pertenecer a la etapa de Sui Generis o PorSuiGieco, la banda en la que Charly García se reagrupó con algunos miembros de su primer grupo. Pero lo cierto es que cuando salió a la luz en 1976, la dictadura militar de Argentina la censuró porque en su letra dice: "pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad". La pieza, sin embargo, sobrevivió a los dinosaurios.





