Christina Aguilera prepara el lanzamiento de un nuevo disco en español. | Fuente: EFE

Han pasado 21 años desde que Christina Aguilera saltó a la fama con su primer disco "Mi reflejo". Y este año, la cantante estadounidense rinde homenaje a esos orígenes latinos con un nuevo álbum que incluye canciones en español.

"He estado en la música durante mucho tiempo, pero no hay nada como estar rodeado de músicos y artistas latinos, la energía que aportan, el amor y la pasión que simplemente aportan y exudan", dijo la intérprete de "What A Girl Wants" a la revista People.

De familia ecuatoriana por su padre, Christina Aguilera adelantó que los temas de su próximo proyecto "se sumergirán más profundamente en mis raíces", aunque mantendrá "muchos estilos clásicos y rinde tributo a las raíces y la historia de la música".

"Verán muchas de esas influencias en este disco, así como una música que suena fresca", añadió.

Inspirada por "Mi reflejo"

El nuevo material discográfico de Christina Aguilera surgió luego de escuchar, dos décadas después, su álbum debut con el que ganó un Latin Grammy en el 2000. Para ella fue como escuchar su voz "antes de que madurara por completo".

"Ahora las cosas son mucho más profundas en el contexto y las capacidades vocales que estoy usando, habiendo tenido toda la experiencia en el negocio que tengo, y con un nivel de respeto y aprecio más profundo por el lugar en el que me encuentro ahora como mujer adulta", indicó.

Aguilera recalcó el equipo "increíble" que la apoyó durante la grabación del disco, cuyo título aún no ha revelado.

"Este álbum es un momento de cierre del círculo para mí. Ha sido algo que he querido hacer durante tantos años (...) Estoy cantando con más pasión, amor, respeto y experiencia que nunca", comentó la artista.

NUESTROS PODCASTS

HBO Max llegó a Latinoamérica y ya no solo es Netflix, sino Prime Video, Disney+, Apple TV, Crunchyroll... y podemos seguir contando la cantidad de plataformas (y suscripciones) que estamos pagando para ver nuestras series o películas favoritas. En este episodio hablamos del fenómeno, de si vale la pena seguir teniendo cable, cuáles son las series o circunstancias que nos animan a pagar una suscripción y si finalmente solo falta el deporte para que el cable termine de morir.