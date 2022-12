Claudio Narea es conocido por haber formado, junto con Jorge González y Miguel Tapia, el grupo musical Los Prisioneros. | Fuente: Facebook / Claudio Narea

Claudio Narea, el icónico guitarrista de la agrupación chilena Los Prisioneros regresó al Perú para ofrecer dos presentaciones, la primera en Huancayo y la segunda en Lima. En entrevista con el programa En Escena de RPP Noticias, el músico admitió que no ha tenido la oportunidad de ver la serie que dirigió Salvador del Solar sobre la mítica banda ochentera.

No obstante, dijo haber escuchado buenos comentarios al respecto, principalmente porque la serie logra capturar la esencia del grupo que fundó junto a Jorge González y Miguel Tapia.

"No es la primera vez que hacen una serie sobre nosotros. No tengo una opinión sobre esta serie (Los Prisioneros) porque no la he visto. Entiendo que el espíritu de la serie es positivo y logran capturar la esencia de la banda, pero no tengo una opinión al respecto", mencionó.

Contaron su historia y le pagaron a Miguel Tapia

Sin embargo, Narea hizo notar su molestia tras revelar que el único beneficiado con la producción fue el baterista Miguel Tapia, quien vendió los derechos para hacer posible esta bioserie que está disponible en Movistar Play.

"La marca la inscribió Miguel Tapia en los 80, pero nunca fue su banda en el fondo. Él cede los derechos para la serie, los vende y se beneficia de algo que hicimos los tres integrantes, en eso no estoy de acuerdo. Contaron nuestra historia y le pagaron a él", expresó.

Claudio Narea tocará los éxitos de Los Prisioneros este sábado 3 de diciembre en el local 'Ritmo y Sabor' de Palian, en Huancayo. También tiene en agenda otra presentación en Lima el lunes 5 de diciembre en el Centro de Convenciones 'Bianca' del distrito de Barranco.

