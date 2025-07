Concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath recaudó cerca de 200 millones de dólares para la caridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, realizado el pasado 5 de julio, logró recaudar cerca de 200 millones de dólares para la caridad.

Así lo informó Tom Morello, de Rage Against the Machine, quien fue director musical del evento ‘Back to the Beginning’, que reunió a varias figuras del rock y heavy metal en el estadio del Aston Villa, de Birmingham, para homenajear a las leyendas del heavy metal.

“Nos propusimos no solo crear el día más grande en la historia del heavy metal. Recaudamos muchísimo dinero para una gran causa y muchísimos grandes músicos, bandas y fans de todo el mundo rindieron homenaje a los grandes de todos los tiempos”, destacó Morello en su cuenta de Instagram.

El dinero recaudado será entregado a tres importantes organizaciones benéficas: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice.



‘Back to the Beginning’, un día para rendir tributo al heavy metal

El espectáculo ‘Back to the Beginning’ reunió a 40 000 fanáticos en el estadio del Aston Villa, de Birmingham; mientras que 5.8 millones de personas vieron el show en línea, según informó The Guardian.

En el evento, que significó la despedida de los escenarios de los legendarios Ozzy Osbourne y Black Sabbath; participaron diversos músicos y agrupaciones, como Anthrax, Metallica, Guns N' Roses, entre otros.

La actuación de Ozzy Osbourne fue especialmente emotiva, ya que el otrora ‘Príncipe de las Tinieblas’ está aquejado por diferentes problemas de salud, entre ellos el mal de párkinson.

“Se está tan bien en este escenario, no tienen idea. Los quiero a todos”, señaló el legendario Ozzy, que actuó sentado en un trono instalado en medio del escenario, debido a los problemas de movilidad que tiene.

Cabe mencionar que Ozzy Osbourne, de 76 años, ha dicho que este concierto fue su despedida de los escenarios, pero no ha cerrado la puerta a grabar más música en estudio.