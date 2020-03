R.E.M. resurge en tiempos del nuevo coronavirus con "It's the end of the world as we know it"

Esta canción de R.E.M. ha vuelto a ser popular en tiempos del coronavirus. | Fuente: Captura de pantalla

La pandemia del nuevo coronavirus ha reavivado el interés en la vieja canción de R.E.M. "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)", convertida ahora en un himno por la crisis sanitaria a nivel global.

Así, el pasadp viernes 13 el tema estaba en el puesto 73 de singles en iTunes, llegando al 64 el domingo 15 y permaneciento este lunes 16 aún más alto, en el puesto 57.

Esto significa, básicamente, que 33 años después de su lanzamiento, la gente está descargando el clásico de R.E.M., al relacionarlo con la expansión del nuevo coronavirus y el hipotético fin del mundo.

"It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" ["Es el fin del mundo como lo conocemos (y me siento bien)"] fue el segundo single del álbum "Document" (1987) y originalmente logró el puesto 69 de la lista Billboard 100 de Estados Unidos.

En su letra, Michael Stipe canta sobre los peligros que pueden acabar con el mundo. La jovialidad de la música provoca un contraste ciertamente efectivo en estos tiempos de desconcierto generalizado.

La canción de R.E.M. ha formado parte del soundtrack de algunas películas. Se le escucha al inicio de "Día de la independencial", así como durante la invasión alienígena del filme "Chicken Little": También apareció en la cinta "Dream a Little Dream".

CONCIERTOS EN CASA



Ante la pandemia por el nuevo coronavirus, diferentes artistas pospusieron las giras de concierto que tenían programadas y decidieron transmitir sus shows por Internet. Fue el caso de Alejandro Sanz y Juanes quienes ofrecieron una presentación en directo "para todo el mundo" desde Miami.



Desde el Miami Art House Studio, los artistas hispanoamericanos tocaron sus mejores éxitos desde las 3:30 p.m. (hora Perú), a través de la plataforma de YouTube en un concierto virutal titulado "La gira se queda en casa para todos". (Con información de Europa Press)