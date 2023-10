No habrá reencuentro: Daft Punk descartó actuar en la ceremonia inaugural de París 2024

A pesar de los rumores, Daft Punk rechazó participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, según confirmó su director artístico.

El legendario dúo de música electrónica Daft Punk no actuará en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, según confirmó el director artístico, Thomas Jolly, tras intentar su regreso.

Jolly anunció que, después de contactar con los miembros del grupo, no habrá un regreso, aunque sea puntual, al escenario. "Después de hablar sobre una posible presencia en la ceremonia (de inauguración), la decisión del grupo es de no participar. Respeto esa decisión", señaló Jolly en X.

En una entrevista con Radio France, Jolly compartió sus deseos de contar con Daft Punk en la ceremonia de inauguración de París 2024, explicando que "no podemos no pensar" en ellos cuando buscamos "un éxito o una exposición internacional de un grupo francés".

El martes, Jolly había expresado su esperanza de ver al icónico dúo con sus característicos cascos futuristas actuando en los Juegos Olímpicos. Esto generó gran expectación entre los seguidores del grupo, aunque Jolly posteriormente reconoció que sus declaraciones habían sido confusas y pidió disculpas por la ambigüedad.

— Thomas JOlly (@Thomajolly) October 25, 2023

El tema inédito con Julian Casablancas

El dúo de música electrónica Daft Punk presentó en mayo el tema inédito Infinity Repeating, grabado en 2013. El estreno mundial de la canción, que tiene una duración de 4 minutos y 15 segundos, tuvo lugar en el Centro Pompidou de París, un lugar simbólico para la banda, pues allí acudieron a su primera fiesta rave en septiembre de 1993.

Infinity Repeating, la primera canción nueva de la banda tras su disolución en 2021, es un tema de electropop con un sonido experimental que recuerda a los inicios de Daft Punk. La canción cuenta con la colaboración del cantante Julian Casablancas, líder de la banda The Strokes, quien colaboró anteriormente con el dúo en el sencillo Instant Crush.

¿Cuándo se separó Daft Punk?

El dúo francés Daft Punk anunció su separación el 22 de febrero de 2021 con un video de 8 minutos titulado Epilogue, extraído de la cinta Electroma. El video muestra a los dos robots que representan a Daft Punk caminando por un desierto, hasta que uno de ellos se apaga y el otro lo sigue.

Epilogue es un video simbólico que representa el final de la carrera de Daft Punk. La banda, que alumbró canciones emblemáticas de la electrónica y el pop como "Get Lucky", Around the World y One More Time, se despidió tras 28 años de carrera.

La noticia fue confirmada por la publicista de la banda, Kathryn Frazier, al portal especializado en música Pitchfork. Frazier no ofreció detalles sobre las razones de la ruptura, pero la noticia fue un shock para los fans del grupo, conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.