Thomas Bangalter, la mitad del icónico dúo francés de música electrónica Daft Punk, publicará en abril su primer álbum en solitario, un trabajo orquestal titulado "Mythologies" que supone su regreso a la primera línea de la industria tras la separación de los dos "robots" en 2021.

La noticia fue confirmada por la discográfica Warner, que está detrás de este proyecto grabado con la Orquesta Nacional Burdeos Aquitania, dirigida por Romain Dumas.

En "Mythologies", Bangalter "reinventa su relación con la composición", según avanzó el sello en su cuenta de Twitter.

El proyecto fue concebido a raíz de una invitación para colaborar del coreógrafo y bailarín Angelin Preljocaj para su ballet homónimo, que trabaja con la Orquesta de Burdeos.

"Mythologies": ¿Cuándo sale a la venta el disco del ex Daft Punk?

En su formato disco, en vinilo triple y en plataformas digitales, "Mythologies", el nuevo trabajo del ex Daft Punk, estará disponible a partir del 7 de abril.

Bangalter, de 48 años, vendió 12 millones de discos en todo el mundo junto a su compañero de fórmula, Guy-Manuel de Homem-Christo, hasta el anuncio de la separación del dúo en 2021.

Con la cara oculta por sus míticos cascos futuristas en sus apariciones públicas, Daft Punk fue responsable de súper éxitos como "Around the world" o "One More Time".

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron otra de rock llamada Darling.

La separación de Daft Punk

En febrero de 2021, con un video de 8 minutos, titulado “Epilogue” y extraído de la cinta “Electroma”, Daft Punk se despidió de la música. Así, el legendario dúo francés, que alumbró canciones emblemáticas de la electrónica y el pop, puso punto final a una influyente carrera de 28 años.

La noticia fue confirmada por su publicista Kathryn Frazier al portal especializado en música Pitchfork, aunque no ofreció detalles sobre las razones de la ruptura. Una noticia inusual para los fans del grupo, conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

Fue en París (Francia), en 1993, donde ambos músicos formaron Daft Punk, con el cual impusieron su estilo de toque francés a la música house que dominaba la escena musical de los años 90. Su álbum debut “Homework”, de 1997, marcó al género con los clásicos “Around the World” y “Da Funk”.

A raíz de “Discovery”, su siguiente disco lanzado en el 2001, el dúo parisino inició sus apariciones públicas, pero ambos vestidos con trajes de robot que se convirtió en su marca registrada, capaz de mantenerlos en el anonimato a la vez que ubicaba su música como el centro de atención.

(Con información de EFE).

