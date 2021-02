Daft Punk, el dúo parisino de música electrónica, se separa tras 28 años de carrera. | Fuente: AFP

Con un video de 8 minutos, titulado “Epilogue” y extraído de la cinta “Electroma”, Daft Punk se despidió de la música. Así, el legendario dúo francés, que alumbró canciones emblemáticas de la electrónica y el pop, puso punto final a una influyente carrera de 28 años.

La noticia fue confirmada por su publicista Kathryn Frazier al portal especializado en música Pitchfork, aunque no ofreció detalles sobre las razones de la ruptura. Una noticia inusual para los fans del grupo, conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

Fue en París (Francia), en 1993, donde ambos músicos formaron Daft Punk, con el cual impusieron su estilo de toque francés a la música house que dominaba la escena musical de los años 90. Su álbum debut “Homework”, de 1997, marcó al género con los clásicos “Around the World” y “Da Funk”.

A raíz de “Discovery”, su siguiente disco lanzado en el 2001, el dúo parisino inició sus apariciones públicas, pero ambos vestidos con trajes de robot que se convirtió en su marca registrada, capaz de mantenerlos en el anonimato a la vez que ubicaba su música como el centro de todo.

La consolidación en el estrellato

Gracias a los sencillos “One More Time” y “Harder, Better, Faster, Stronger”, Daft Punk consiguió la consolidación en el estrellato. El siguiente paso fue mantenerse en la cima y así lo lograron en los años siguientes con su tercer álbum “Human After All”, su LP en vivo “Alive 2007” y el disco que fue la banda sonora de la cinta “Tron: Legacy”.

Su sonada presentación en el Festival de Coachella, en el 2006, también marcó otro hito debido al increíble montaje escénico. Un concierto memorable al que siguió “Alive”, en el 2007, su última gira por el mundo.

En el 2013, el dúo francés volvió a destacar en la escena internacional con su exitoso tema “Get Lucky” de su álbum “Random Access Memories”. Además de vender millones de copias en todo el mundo, Daft Punk ganó dos premios Grammy junto a sus invitados Nile Rodgers y Pharrell Williams.

A este sencillo le siguió otro hit como “Lose Yourself to Dance”, hecho también con el apoyo de Williams, que recibió otro puñado de premios. Entre sus últimos lanzamientos, se cuenta “Starboy”, la colaboración del dúo con The Weeknd.

"Cuando sabes cómo se hace un truco de magia, es tan deprimente", dijo Bangalter al portal Pitchfork en el 2013. "Nos enfocamos en la ilusión porque revelar cómo se hace apaga instantáneamente la sensación de emoción e inocencia".

