Daniela Darcourt y Ezio Oliva versionan en salsa el tema 'El Dolor De Mi Vida'. | Fuente: Difusión

Hace unos días Ezio Oliva presentó la balada 'El dolor de mi vida' y hoy sorprende a sus seguidores con su versatilidad para convertir el tema a ritmo de salsa sumando a la destacada voz de Daniela Darcourt.

'El dolor de mi vida' fue escrita por Oliva junto al compositor Stefano Vieni y Raquel Sofía. Esta nueva versión del tema fue producida entre Miami y Lima por el productor y arreglista Alessandro Viviani, quien trabajó hace unos años el hit 'Como le hago'.

La nueva propuesta musical de Ezio Oliva, viene acompañada por un video que fue rodado en Lima en formato cinematográfico digital y dirigido por Percy Cespedez, teniendo como locación diversos estudios de grabación donde se pusieron las voces.

"Estoy muy contento con el producto final de esta versión salsa de 'El dolor de mi vida', y feliz por la participación de Daniela Darcourt en este proyecto. Buscaba ese complemento perfecto para la esencia de esta salsa que espero puedan todos disfrutar", comentó Ezio.

En paralelo, Ezio Oliva sigue girando con su tour 'Más vivo que nunca', que presenta junto a su banda por todo el Perú. 'El dolor de mi vida', versión salsa, ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Karen Schwarz y Ezio Oliva se casarán por la iglesia

Tras haberse casado por civil en el 2015, Karen Schwarz reveló que su matrimonio religioso con Ezio Oliva será el próximo año. A través de su cuenta de Instagram, la modelo hizo un juego de preguntas y respuestas donde sus seguidores le cuestionaron sobre cuándo será su unión en la iglesia.

“¿Cuándo es la fecha de tu matrimonio religioso?”, escribió un usuario, a lo que Schwarz contestó: “2023”, junto a una foto juntos.

En el 2020, Karen Schwarz ya había anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso.

