Wilfrido Vargas es demandado por la autoría de 'El baile del perrito' 35 años después de su estreno

Wilfrido Vargas se encuentra inmerso en una disputa legal con el compositor, arreglista y productor Juan Valdez Ybet, quien reclama la autoría y los beneficios de uno de los éxitos más emblemáticos del artista, El baile del perrito, lanzado en 1989.

La demanda de Valdez, busca establecer los derechos sobre esta canción que ha sido importante en la carrera de Vargas, contribuyendo a su reconocimiento internacional en la década de los noventa.

La controversia creció cuando la primera audiencia, que iba a llevarse a cabo el último miércoles, fue postergada para el 22 de mayo, prolongando así la incertidumbre sobre el desenlace de esta disputa.

Valdez decidió emprender acciones legales ante lo que él describe como "promesas incumplidas" por parte de Wilfrido Vargas.

"Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores", dijo en una entrevista con The Associated Press.

El compositor afirma que este argumento ha sido respaldado en el propio Wilfrido Vargas en un libro de su autoría, donde reconocería su participación en la creación de El baile del perrito.

"El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de El baile del perrito, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce", aseguró.

¿Qué dijo Wilfrido Vargas sobre la demanda?

El equipo de Wilfrido Vargas ha optado por mantenerse en silencio ante los medios, limitándose a confirmar que el caso está en manos de los tribunales. Según el manager del artista, Vargas no tiene comentarios que hacer al respecto en este momento.

Mientras tanto, la audiencia programada para el 22 de mayo espera ser un punto crucial en este caso, determinando así el curso futuro sobre la autoría del tema.

Al ser un ritmo tan pegajoso y famoso, en 2019, El baile del perrito tuvo una nueva versión con tintes de reggaeton, lanzado por el cantante y productor Lessing Kérguelen en colaboración con el propio Wilfrido Vargas.

