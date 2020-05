Demandan al Ultra Music Festival por no reembolsar entradas tras aplazamiento por COVID-19

Demandan a la empresa que organiza el Ultra Music Festival por no reembolsar entradas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFEI0342

Dos personas que compraron entradas para asistir al festival de música electrónica Ultra 2020 en Miami iniciaron una demanda colectiva ante los tribunales, porque no se les reintegró el importe pagado después de que en marzo pasado se anunciara un aplazamiento de su celebración debido al COVID-19.



En la demanda, Samuel Hernández, de Miami, y Richard Montoure, del estado de Washington, alegan que es "injusto y no equitativo" que Ultra Enterprises se guarde el dinero de los que compraron entradas hasta una próxima edición del festival, según los documentos judiciales.



A la demanda pueden sumarse todos quienes compraron entradas y no hayan recibido lo que pagaron.



Hernández pagó 3000 dólares por seis entradas y reclamó devolución del dinero pagado, pero no recibió respuesta de parte de Ultra, por lo que, para no perder todo su dinero, optó por que le reservasen dos de ellas para futuras ediciones.



Montoure, que compró dos pases de tres días por un poco más de mil dólares, pidió también el reembolso y tampoco obtuvo respuesta a su petición, aunque sí muchas comunicaciones diciéndole que optase por asistir en 2021 o 2022.



La edición 2020 del festival Ultra, una de las citas más importantes de la música electrónica en el mundo, se iba a celebrar del 20 al 22 de marzo en el centro de Miami.



Debido a la emergencia sanitaria declarada por el Estado de Florida y las líneas de actuación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por COVID-19, "es imposible para la ciudad otorgar el acceso a Bayfront Park por el momento", indicó el equipo del Ultra en sus redes sociales.



El Ultra 2020 iba a reunir a los principales artistas del género como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren o Kygo, entre otros, y volvía a pleno centro de la ciudad, después de que el año pasado se celebrara por primera vez en Cayo Vizcaíno.



La celebración se pospuso hasta el 26 de marzo de 2021, según se anunció el 2 de marzo pasado.



Ultra es la gran cita para los amantes del house, el tecno o el dupstep y reúne cada año a miles de personas de todo el mundo.



Antes del anuncio de aplazamiento, el alcalde de Miami, Francis Suárez, había pedido a los organizadores del festival actualizar las medidas de seguridad a lo largo de la semana.



"No hay mayor prioridad para nosotros que la salud, la seguridad y el bienestar físico de cada uno de ustedes, junto a todos los involucrados en la producción del evento", indicaron en comunicado. EFE