El Ultra Music Festival fue suspendido por las alertas de coronavirus, según medios estadounidenses. | Fuente: UMF

El festival Ultra de música electrónica en Miami que se iba a celebrar el tercer fin de semana de marzo fue cancelado para evitar contagios por el coronavirus, informaron este miércoles medios locales, pero la organización no lo confirmó.



Según informó en primer lugar el diario The Miami Herald y luego otros como el canal televisivo NBC6, que citan fuentes municipales, la decisión oficial será anunciada oficialmente el viernes próximo. El evento de tres días debía comenzar el 20 de marzo.



La información sobre la suspensión provocó una explosión de quejas en las redes sociales.



Los fanáticos de la EDM (Electronic Dance Music) subrayaron que eso no impedirá que centenares de personas se trasladen a la ciudad, pues la mayoría de los asistentes a Ultra son jóvenes sin mucho dinero que compraron pasajes y estadías de hotel y no van a recibir reembolsos.



Ultra, fundado en 1999, es uno de los festivales más grandes del mundo de música dance. Todos los años, menos uno, la sede ha sido el parque Bayfront, cerca del centro financiero de la ciudad, con capacidad para 55 mil personas diarias.



Otros fans de Ultra también han apuntado que la principal razón para suspender el festival puede no ser el coronavirus, pues varias asociaciones de vecinos y organizaciones ciudadanas han protestado por la celebración de Ultra en el centro de Miami.



El cierre del tránsito, las aglomeraciones de personas y el ruido que genera son las principales razones que esgrinen los que han pedido a la Alcaldía que rescinda el permiso al festival.



La polémica se incrementó en 2014, cuando una joven encargada de seguridad fue pisoteada por una multitud que hizo caer una valla de contención para penetrar en el recinto.



Desde entonces las medidas de seguridad se han incrementado y las vallas de contención sumaron altitud, además de desplegar un mayor control sobre el consumo de alcohol u otras sustancias prohibidas dentro del recinto.



Ultra no es el primer evento de entretenimiento cancelado a consecuencia del coronavirus. La última cinta de James Bond hasta finales de año fue pasada de abril a fin de año y se canceló el estreno mundial de "Mulán" en China.



Además, se suspendió el rodaje de la séptima película de "Misión Imposible" en Italia.



De acuerdo con algunas estimaciones, la crisis por la enfermeddad COVID-19, causada por el coronavirus, podría suponer pérdidas de más de 5.000 millones de dólares (unos 4.490 millones de euros), asegura el diario especializado The Hollywood Reporter.



Esta cepa del coronavirus, de origen chino, ya se ha expandido por numerosos países en el mundo y deja, hasta ahora, casi 95.000 personas infectadas en el mundo y ha provocado cerca de 3.200 muertes.



En Estados Unidos han muerto 11 personas y al menos 128 personas están enfermas. En Florida hay unas 200 personas que están siendo monitoreadas y hasta ahora se han registrado tres casos en el área occidental del estado.



Además se supo que una de las personas enfermas en Nueva York había estado recientemente en Miami. EFE