"Está igual como antes": desmienten que Charly García padezca graves problemas de salud

Charly García ha vuelto a protagonizar varios titulares sobre su estado de salud. Y es que, según el periodista argentino, Esteban Trebucq, el cantante de 71 años estaría atravesando algunos inconvenientes neurológicos. Sin embargo, la información fue desmentida por un allegado, asegurando que el artista acaba de grabar un disco.

"No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años", declaró la fuente al medio Perfil.

Trebucq hizo correr la versión en su programa La cruel verdad que Charly García "No caminaba ni hablaba" generando gran preocupación en sus seguidores.

"Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que (su estado) es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace", dijo el comunicador argentino.

Lo último que se supo sobre la salud de Charly García

En febrero de 2022, Charly García fue internado en un centro sanitario de Buenos Aires debido a una "quemadura extensa" en el miembro inferior izquierdo ocasionada por un "accidente doméstico".

Durante dos semanas, García requirió "múltiples curaciones" que estaban a cargo un equipo de cirugía plástica, además sufrió "complicaciones clínicas" propias de este padecimiento.

Autor de himnos generacionales como Demoliendo hoteles, Rezo por vos y Nos siguen pegando abajo, García apenas ha pisado los escenarios durante los últimos años por su estado de salud.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 23 de octubre de 2021 con motivo de su 70 cumpleaños, cuando el músico dio un concierto ante centenares de sus seguidores en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

En las últimas dos décadas, Charly García ha estado internado en múltiples ocasiones: la anterior a esta última fue en 2020, por un cuadro febril y dificultades respiratorias.