"No está ni cerca": Richie Sambora asegura que no lo han llamado para regresar con Bon Jovi

Richie Sambora, exguitarrista de Bon Jovi, dijo que todavía no hay planes de su esperado regreso a la banda, pese a algunos rumores que indican lo contrario. La salida del músico se dio en 2013 y desde entonces Jon Bon Jovi ha continuado liderando la agrupación.

Durante su presencia en la gala del Songwriters Hall of Fame 2023, en Nueva York, Sambora fue consultado sobre este esperado reencuentro con sus antiguos compañeros. Su respuesta fue tajante: "¡No! Ni siquiera está cerca. Nadie me lo ha preguntado aún, pero lo haría mañana, si me lo piden", indicó en declaraciones al medio United Stations Radio Networks.

Hubo conversaciones

El pasado febrero, luego de aparecer en el programa The Masked Singer en Reino Unido, Richie Sambora ofreció una entrevista donde expresó su deseo de volver a formar parte de la banda, incluso había estado en contacto con los demás integrantes para hacer realidad su deseo.

"Estamos hablando de ello. No creo que haya ningún motivo para no hacerlo en este punto. Jon lo estaba pasando mal con su voz y necesitaba un poco de tiempo para descansar", afirmó Richie.

"No sé cuándo Jon va a recuperar su voz ni cuándo va a suceder la reunión de Bon Jovi, pero tenemos que salir ahí fuera y hacerlo por los fans. Creo que es una obligación", acotó.

Consultado sobre si pensaba componer nueva música con Bon Jovi, el músico dijo que estaba "más que listo".

"Si Jon no me deja, está loco. En realidad, yo ya he compuesto material para Bon Jovi. La gente se equivoca cuando dice que sólo porque Jon Bon Jovi está en la banda ese es el único nombre que hay en ella. La gente cree que saco las partes de guitarra y cosas así, pero componer es algo conceptual. Debes tener un concepto en mente. Es una historia. Y a veces puede venir de mirar por la ventana y observar. Otras muchas veces viene de tu propia vida y, durante la mayor parte de mi estancia en Bon Jovi, mi vida era mucho más colorida que la de todos los demás en la banda", explicó.

"No tengo ninguna malicia hacia la banda"

A pesar de los entredichos entre los miembros a lo largo de esta última etapa, existe un antecedente de reunión entre ellos, cuando en 2018 se dieron una tregua para hacer una presentación en el Rock & Roll Hall of Fame, donde interpretaron Livin' on a Prayer.

Dos años después de la reunión en el Rock & Roll Hall of Fame, el guitarrista aseguró que estaba abierto a volver a tocar con ellos bajo ciertas circunstancias.



"Tendría que ser una situación especial para que volviera, pero desde luego no lo descarto. No tengo ninguna malicia hacia la banda", indicó al Daily Mail.

El último disco de Bon Jovi en el que tocó Sambora fue What About Now, en 2013. La banda ha publicado otros tres álbumes desde entonces, el más reciente es 2020.