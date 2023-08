Dolly Parton reúne a The Beatles en nueva versión de ‘Let It Be’

La canción cuenta, además, con la participación de Mick Fleetwood en la percusión y Peter Frampton en la guitarra.

La cantante Dolly Parton reunió a Paul McCartney y Ringo Starr, miembros sobrevivientes de The Beatles, en una nueva versión del clásico Let It Be para su próximo álbum de rock a estrenarse en noviembre, Rockstar. La canción cuenta, además, con la participación de Mick Fleetwood en la percusión y Peter Frampton en la guitarra.

“¿Hay algo mejor que cantar Let it be con Paul McCartney, quien escribió la canción? No solo eso, ¡él tocaba el piano! Bueno, mejoró aún más cuando Ringo Star se unió a la batería, Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión. Quiero decir, en serio, ¿cuánto mejor se pone?”, escribió la intérprete de Jolene en redes sociales.

El álbum Rockstar, el número 49 de Dolly Parton, también incluirá nuevas versiones de otros clásicos como Every breath you take, What's up?, Purple rain, Heartbreaker, Heart of glass, (I can't get no) Satisfaction y más. También habrá colaboraciones con grandes artistas como Sting, Pink, Miley Cyrus, Debbie Harry, Richie Sambora y Elton John.

Rockstar, su primer disco de rock

Este es el más reciente adelanto de Rockstar, el proyecto de rock que Dolly Parton prometió hacer después de ser nominada e incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El trabajo contará con 30 canciones en total, nueve de las cuales son temas inéditos que creó la cantante y compositora.

En un comunicado, Dolly expresó su emoción al presentar finalmente su primer álbum de rock. "Me siento muy honrada y privilegiada de haber trabajado con algunos de los mejores cantantes y músicos de todos los tiempos, y poder cantar todas las canciones icónicas a lo largo del álbum fue una alegría sin medida", escribió.

La reina del country

Dolly Parton, una leyenda viva de la cultura popular estadounidense, tiene una carrera que abarca más de cuatro décadas. Considerada como una de las mejores cantantes de música country, Parton, de 77 años, también es reconocida por su talento como compositora, siendo la autora de éxitos como Jolene y I Will Always Love You, popularizada por Whitney Houston en la banda sonora de El guardaespaldas.

Próximo lanzamiento y sencillos

Rockstar, lo nuevo del ícono del country, estará disponible desde el 17 de noviembre de 2023 a nivel mundial por descarga digital y streaming. Mientras tanto, además de esta nueva versión de Let it be, puedes escuchar los sencillos anteriores We are the champions/We will rock you de Queen; Bygones a dúo con Rob Halford de Judas Priest y Nikki Sixx de Mötley Crüe; Magic Man con Ann Wilson de Heart; y World On Fire.