Selena Gomez anuncia nuevo sencillo para fines de agosto y comparte un adelanto con sus fans

Selena Gomez ha utilizado las redes sociales para anunciar el lanzamiento de su próximo sencillo, que estará disponible a partir del 25 de agosto. Aunque el título del tema aún se mantiene en secreto, la cantante ha compartido algunas pistas y un vistazo a la sesión de fotos promocional.

"Todos han estado pidiendo música nueva por un tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano. Single soon", escribió la cantante de 31 años.

El anuncio desató oleadas de entusiasmo, emojis y palabras de apoyo en redes sociales. "¡Esto seguramente será un éxito!", "¡Nos encantará verlo!", "¡Dios mío! Estás de vuelta y mejor que nunca", "Te amamos", "Selena ha vuelto", "Finalmente".



Junto con el emocionante anuncio, Selena compartió seis imágenes en las que luce un atuendo deslumbrante: un vestido de lentejuelas rosadas, un abrigo afelpado de color morado y un collar de perlas blancas. El outfit sugiere que está vestida para salir de fiesta.

En la última instantánea, capturada con un filtro vintage, se puede leer un mensaje escrito a mano en un post-it que dice: "Lo siento. No puedo. No me odies". En la misma escena, se distinguen un mando de videojuegos, unos lentes de sol y fotografías dispersas en el espacio.

Aunque no se conocen más detalles sobre el nuevo sencillo, días antes del anuncio, Selena Gomez compartió un video en el que su hermana le dice: "Hola, te amo hermana. Ya no te preocupes por los novios", seguido de unos segundos de una canción inédita.

Lo último que hemos escuchado de Selena es My mind & me, una canción lanzada el 3 de noviembre de 2022 como sencillo para el documental del mismo nombre, en la que la aborda sus experiencias personales relacionadas con problemas de salud mental, como la ansiedad, depresión y trastorno bipolar.