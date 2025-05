Dua Lipa conquista Madrid y sorprende cantando 'Héroe' de Enrique Iglesias [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con un despliegue de luces, coreografías y una impecable selección de éxitos, Dua Lipa inauguró este domingo en Madrid la etapa europea de su gira Radical Optimism. Ante un abarrotado Movistar Arena, la cantante británica sorprendió al público con un homenaje especial a la capital española: una versión en español del clásico Héroe de Enrique Iglesias.

No te pierdas: Dua Lipa en Lima: precios y cómo comprar hoy las entradas en preventa para su concierto en el Estadio San Marcos

Con el Movistar Arena completamente lleno —unas 15.000 personas según cifras de la organización—, la artista británica de origen kosovar repetirá la hazaña este lunes con un segundo concierto en la capital española, antes de continuar su gira por Francia, Alemania, Reino Unido y más países de Europa.

“Estoy muy agradecida de estar aquí”, dijo Dua Lipa desde el escenario. “La próxima canción que quiero cantar es un poco diferente porque cada noche quería interpretar una canción de un artista local. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero quería cantar para ustedes en español”, anunció antes de entonar Héroe, uno de los mayores éxitos de Enrique Iglesias.

Un show vibrante

Durante casi dos horas, la estrella del pop ofreció un show dividido en cuatro actos, con más de veinte canciones y múltiples cambios de vestuario. Aunque algunos temas como Prisoner, Cold Heart, Scared to Be Lonely o Blow Your Mind (Mwah) quedaron fuera del repertorio, el público vibró con cada momento del show.

Así comenzó la cuarta etapa del Radical Optimism Tour, que también recorrerá en las próximas semanas República Checa, Países Bajos. Bélgica e Irlanda, antes de saltar a América del Norte en septiembre con fechas en Canadá y Estados Unidos. Luego, en noviembre, Dua Lipa llegará a Latinoamérica.

¿Y si quiero que Dua lipa sea mi héroe? pic.twitter.com/6ZycL2sBWg — 𝐃 𝐈 𝐄 𝐆 𝐎 🏳️‍⚧️🏁 (@ursunwatcher) May 11, 2025

¿Cuándo será el concierto de Dua Lipa en Lima?

La cantante británica se presentará por primera vez en Perú el próximo 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde interpretará sus grandes éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de canciones de su nuevo álbum. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Fechas del Radical Optimism Tour de Dua Lipa en Latinoamérica

Jueves 7 de noviembre de 2025

Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate Lunes 11 de noviembre de 2025

Santiago, Chile – Estadio Nacional Viernes 15 de noviembre de 2025

São Paulo, Brasil – Estadio Morumbis Viernes 22 de noviembre de 2025

Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos Lunes 25 de noviembre de 2025

Lima, Perú – Estadio San Marcos Jueves 28 de noviembre de 2025

Bogotá, Colombia – Estadio El Campín Lunes 1 de diciembre de 2025

Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros Martes 2 de diciembre de 2025

Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis