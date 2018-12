Dyango es padre de los cantantes Marcos y Jordi Llunas, y nieto de Izán Llunas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Le dicen "Yango" pero la pronunciación correcta es "Diango". Sin embargo, ya se resignó y pide que lo llamen como les sea más cómodo. "Pueden decirme José, si lo desean", nos dice de arranque. Al final, 55 discos de oro, 40 de platino, 42 álbumes de estudios, innumerables colaboraciones y ─recientemente─ un Latin Grammy honorífico hacen que nos olvidemos por completo de la pronunciación de su nombre artístico. Dyango es un gigante de la música, de los pocos que quedan vivos.

A sus 78 años, y más lejos del retiro de lo que se piensa, el intérprete de "Corazón mágico" llegó a nuestro país para celebrar sus 50 años de carrera artística el jueves 28 de noviembre en el Auditorio del Pentagonito. Atrás quedó el hecho de que hace 4 años se despidió de los escenarios, pues una lesión en el nervio ciático le provocaba insoportables dolores de espalda.

"Luego me operaron, quedé como nuevo y a los 4 meses ya estaba de nuevo cantando. Por eso volví, pidiendo disculpas y diciendo que hay Dyango para rato", comenta a RPP Noticias.

Dyango es uno de los cantantes españoles más populares de su generación. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui

EL REGUETÓN Y LA MÚSICA ROMÁNTICA

Dyango es representante de una generación de oro de baladistas, de la cual ya no quedan muchos. Algunos baladistas de hoy en día se han visto tentados por realizar colaboraciones con reguetoneros para seguirse manteniendo en una industria cada vez más competitiva. ¿Qué piensa Dyango de esto?

"Creo que cada uno puede hacer con su vida lo que quiere, pero la música romántica no va a pasar de moda, jamás. La gente normal se sigue enamorando y bailará el reguetón cuando le toque mover el culo (risas). La música es algo que te toca por dentro, hablo de la música sinfónica, la ópera, el jazz, el folklore de cada país... esa es música que llenaba los corazones. Si haces música vulgar, lo harás para divertirte, pero habrá un punto en el que aprenderás lo que es la música, que no es solo el reguetón", comentó.

"Que me perdone la gente que hace esa música ─se excusa─ porque como no la entiendo, ni quiero entenderla, prefiero hablar de la música que me corresponde a mí".

El cantante se presentará el jueves 28 de noviembre en el Auditorio del Parque de la Exposición. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui

SU ORGULLO

Pero el linaje de Dyango se mantiene vivo, no solo por sus hijos Jordi y Marcos, sino por su nieto Izán Llunas, quien ha cosechado fama por la serie de Luis Miguel, donde interpreta a la versión infantil del 'Sol del México'. Además, el artista español fue maestro de canto de 'Luismi' en su infancia, por eso es una de las personas con más autoridad para hacer las comparaciones.

"He encontrado mucho parecido entre Izán y Luis Miguel. Primero, el físico. Tú piensas: ¡ostias! ¿quién es uno y quién es el otro? Aunque perdóname Luis (Miguel), mi nieto me parece más bonito (risas). Además, Luis Miguel cantaba maravillosamente bien, y mi nieto también canta muy bien. Incluso está para hacer un disco con su propia música", señaló.

"Izán me pareció de lo más natural en la serie. Me pareció extraordinario que haya sido como era Luis Miguel. Un chico corriente, normal, que le gustaba cantar. Me he quedado maravillado de que, sin que nadie le enseñara nada, haya salido a cantar y a actuar como si lo hubiera hecho toda la vida. ¡Qué orgullo! Tengo más nietos, ¿eh? (risas)", sostuvo.

EL DATO

