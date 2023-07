Emiliano Brancciari, vocalista de 'No te va gustar': "Estamos orgullosos del camino que escogimos"

El vocalista de la banda uruguaya 'No te va gustar' conversó con RPP sobre su imponente trayectoria de casi tres décadas y la evolución que han tenido en todos estos años.

Emiliano Brancciari es el vocalista principal de 'No te va gustar', una banda considerada uno de los exponentes del rock alternativo que, sin embargo, tienen el alma versátil al experimentar con géneros como ska, reggae, folk entre otros.

Han pasado más de diez años de su última presentación en nuestra capital y, finalmente, regresaron para conquistarnos con una presentación en vivo de dos horas donde sus letras profundas que abordan temáticas sociales y emocionales hicieron disfrutar de la música de una forma en la que solo este grupo uruguayo sabe hacerlo.

RPP pudo conversar con Emiliano Brancciari en las vísperas del concierto.

Para todos los que recién están conociendo No te va gustar, ¿podrías contar cómo decidieron llamarse así?

El nombre surgió como una broma hace muchos años, ya veintinueve. Lo elegimos porque era mejor que el que habíamos elegido anteriormente. Nos causó gracia y lo dejamos y hasta el día de hoy lo seguimos sosteniendo. Es una banda que ya tiene diez discos y un montón de discos en vivo, una trayectoria bastante larga y somos muy felices.

¿En qué momento sintieron que ya podía hablar de una carrera musical y de la magnitud que estaba teniendo la banda?

Yo creo que nos seguimos dando cuenta. A medida que van pasando los años, los países, las ciudades, y que en cada recibimiento de la gente es super emocionante, nos damos cuenta de lo que hemos logrado saliendo de un país pequeño como Uruguay y poniéndole todo el amor en lo que hacemos.

¿En qué pensaron cuando comenzaron a fusionar géneros como rock alternativo, folk, ska, reggae?

Lo que pensamos es en hacer la música que nos gusta, en la música que escuchamos desde chicos y lo nuevo que íbamos conociendo. Tratamos de no cerrarnos a un solo género ya desde el primer disco y eso lo fuimos corroborando a medida que íbamos grabando álbumes y que íbamos haciendo canciones. Tratamos siempre de no cerrarnos, de estar abiertos a lo que nos motiva y no tener que darle explicaciones a nadie.

La banda es considerada uno de los exponentes del rock alternativo.

No te va gustar está a punto de cumplir treinta años, ¿hay algo que ustedes hayan dejado de lado o dejado de hacer durante esa trayectoria y les cause nostalgia?

No, yo creo que es el camino que elegimos. Obviamente que nos perdimos varios momentos importantes sobre todo de la vida familiar, de la vida social porque estar de gira implica estar lejos de los seres queridos más allá de que nosotros somos como una familia. Por ejemplo, vi a mi hijo empezar a caminar en una pantalla entonces ese tipo de cosas nos han pasado, faltamos a cumpleaños, días de la madre en los que sí, obviamente, nos hubiera gustado estar, pero este es el camino que escogimos también y estamos orgullosos.





¿Pueden adelantarnos un poco lo que será la celebración de los 30 años?

Bueno, vamos a tener una gira super intensa que va a empezar a principios de años y que nos va a llevar a todos los países de Latinoamérica y a Europa, que estamos acostumbrados a ir, pero va a ser una gira super intensa. Creo que vamos a estar muy poco en casa porque bueno, treinta años no se cumplen todos los días.

¿Qué pensaron de Perú la primera vez que nos visitaron?

Yo había venido a Perú como turista hace muchísimos años y luego cuando vinimos con la banda fue una alegría enorme porque es un país culturalmente muy rico, de la gastronomía ni hablar y siempre nos hemos sentido queridos cada vez que venimos.