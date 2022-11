Emilio Osorio es hijo de la controvertida Niurka Marcos y el productor de televisión Juan Osorio. | Fuente: Instagram | Emilio Marcos

El cantante mexicano Emilio Osorio regresó a Perú para promocionar su más reciente sencillo 'Mexican Style' siempre en el género pop urbano y perteneciente a su nuevo álbum 'E2'. El también actor compartió la noticia de que, a fines de este mes, estrenará en todas las plataformas su tema ‘Cupido’, “una rola bastante íntima”.

“La verdad es que la escribí en un momento detestable hacia el amor, por eso va a hablar sobre unas cuentas pendientes. Muchos se van a identificar porque todos tienen una cuenta pendiente con cupido. Es personal, soy muy sincero”, dijo en entrevista para RPP Noticias.

Además, aclaró que sus canciones no las escribe para sus exs sino “por las experiencias que he tenido”. “Yo tengo 19 años, estoy aprendiendo a componer y a escribir. La realidad no le escribo a mis exes en sí".

Tras estas declaraciones, los fanáticos de Emilio Osorio creen que ‘Cupido’ se trate de su relación con Karol Sevilla, que terminó hace aproximadamente un mes. Sin embargo, el mexicano solo tuvo palabras de agradecimiento para su expareja.

“A la actriz y cantante la admiro, pero a Karol Sevilla mucho más, como persona. Es una gran persona y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de convivir eso bonito. Fue de poca madre. Voy a seguir cantando nuestra canción ‘Coro de amor’”, comentó con una sonrisa.

Emilio Osorio le hace frente a las críticas "por ser hijo de famosos"

A sus 19 años, y ya teniendo dos discos en el mercado, Emilio Osorio lucha con las críticas sobre su fama por ser hijo de la controvertida Niurka Marcos y el productor de televisión Juan Osorio.

“La gente critica mi trabajo porque soy hijo de dos personas conocidas en México. Cuando uno es hijo de dos famosos y el hijo sale famoso, todo el tiempo van a decir que llegó lejos porque sus papás son famosos. Yo he tenido que ganarme el pan para hacerle entender a la gente que no estoy donde estoy por mis papás, estoy aquí porque tengo talento. Cuando lo dicen, lo escucho, lo pienso y en su momento sí hay comentarios que me duelen, pero ni uno es más fuerte que mis ganas de ser cantante de aprender, ni de seguir adelante, es la verdad”, aclaró.

El mexicano forjó su carrera artística en la televisión participando en las series "Mi marido tiene familia", "Juntos, el corazón no se equivoca", "Como dice el dicho", "Mi corazón es tuyo" y en el 2017 debutó como cantante logrando con su primera producción discográfica un Disco de oro.

Uno de los últimos proyectos, coloca a Emilio Osorio en la serie "El Último Rey" dedicada a Vicente Fernández donde encarna a Alejandro, hijo del popular "Chente".

