El rapero neoyorquino David Jude Jolicoeur, uno de los miembros del icónico trío de 'hip hop' De La Soul, falleció a los 54 años, según informaron este lunes medios locales estadounidenses. La muerte del rapero, más conocido con el nombre artístico de Trugoy the Dove, fue confirmada a la cadena CNN por Tony Ferguson, el publicista del trío musical.

Ferguson expresó que el fallecimiento de Jolicoeur fue “una gran pérdida”, aunque no reveló las causas de su muerte.

Según el medio estadounidense Jolicoeur, nacido en Brooklyn, es considerado como uno de los artistas de hip-hop más influyentes de las décadas de 1980 y 1990 y miembro de De La Soul desde su fundación en 1988.

Según la revista Rolling Stone, que también confirmó el fallecimiento de Trugoy, que recientemente se hacía llamar Dave y también era conocido como Plug Two, el músico había hablado abiertamente sobre su lucha contra una insuficiencia cardíaca que padecía en los últimos años.

El trío estaba integrado además por Vincent Manson, conocido como Pasemaster Mase, y Kelvin Mercer, que tiene el sobrenombre artístico de Posdnuos.

Colaboró con Gorillaz

De La Soul lanzó su álbum debut "3 Feet High and Rising" en 1989 que incluía el éxito "Me, Myself and I", que pasó 17 semanas en la lista Billboard Hot 100, según la CNN.

Reconocido como uno de los actores más innovadores en la historia del rap, De La Soul dejó su huella particularmente a principios de los noventa cuando representaron un equilibrio divertido para la entonces floreciente escena del rap gangsta.

En la última década, también destacó como uno de los colaboradores habituales de Gorillaz, con quienes grabó múltiples canciones como 'Superfast Jellyfish', 'Momentz' y la famosa 'Feel Good Inc'.

El emotivo tributo de Gorillaz y Damon Albarn

Desde que se confirmó la muerte de David Jude Jolicoeur, las condolencias no se hicieron esperar. Varias figuras del hip-hop y de la industria musical en general, le dedicaron unas palabras de despedida al rapero; una de las despedidas más emotivas la protagonizó Damon Albarn, fundador de las bandas Blur y Gorillaz.

A través de Instagram, el cantante y compositor inglés publicó un video donde aparece tocando una melodía en el piano para Trugoy. Además de interpretar este tema, el músico británico también le dedicó unas palabras: "Un loop para Dave. Te quiero".

Por su parte, la cuenta oficial de Gorillaz también publicó una imagen donde se puede ver a Jolicoeur tocando en vivo junto a la banda y sus compañeros de De La Soul. Ellos hicieron una última colaboración llamada 'Crocadillaz'.

