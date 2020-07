Feid lanzó el videoclip de "PORFA" con J Balvin, Maluma y Nicky Jam. | Fuente: Instagram

Feid no siente presión por el siguiente gran éxito en su carrera. Si en el 2015 los reflectores se centraban en él como compositor de "Ginza", interpretada por J Balvin, hoy todo el mundo corea "Porfa". Una canción que volvió a cobrar nueva vida con el video de Ester Expósito, de la serie de Netflix "Élite", y que ahora cuenta con un videoclip en el que intercambia versos con Balvin, Maluma y Nicky Jam.

"No, nunca tengo presión [por sacar el próximo gran éxito]. Si hablamos de 'Ginza', esa canción está muy vieja. Es parte de mi pasado como compositor. Creo que he hecho cosas mucho más chéveres después de eso. No me preocupo por el éxito de los temas, me preocupa que me llene como artista, que me sienta cabrón cuando lo cante en una tarima", comentó el artista en videollamada con RPP Noticias.

No hay duda que "Porfa", con más de 100 millones de reproducciones en Spotify, se ha convertido en un éxito induscutible en su carrera. Él cuenta que la canción nació de forma muy natural, escribiendo palabra tras palabra con el productor Sky. Desde el inicio, pensó en Justin Quiles para que lo acompañe.

Pero fue gracias al video de Ester Expósito, protagonista de "Élite", que el tema se convirtió en un fenómeno y aún se sigue reinventando. "Cuando Ester sube el video y se vuelve viral, todos se preguntaban qué canción cantaba; eso le dio 'spotlight', alumbrando la canción. Seguro se va a tener que dar en algún momento [videoclip con los dos] Me hablo con ella por DM. Uno de esos discos de platino en España se lo entregaré", dijo animado Feid.

La canción forma parte de su último álbum "FERXXO VOL 1: M.O.R", lanzado durante cuarentena, en el que se impone la música urbana con arreglos R&B. "Este disco es como una carta de presentación para mucha gente que no conocía muy a fondo mi música. En este logré plasmar a full mi concepto. 100% es el disco que más me representa", explicó.

PASADO Y FUTURO

Antes que cantante, Feid primero se dio a conocer primero como compositor para artistas como J Balvin, Sebastian Yatra y Nacho. Hoy, agradece que su carrera haya sucedido así pues le sirvió de aprendizaje ver estos procesos, cómo nacen carreras exitosas y se da el éxito de una cancion.

"Empecé como cantante pero me tocó salirme, un poco, de esa senda. Hoy agradezco que me haya pasado así porque me dio madurez. Ahora estoy llevando las riendas de mi proyecto como artista. Es importante saber hacia dónde quieres llevar tu proyecto", recalcó.

¿Cómo imagino el futuro? En 10 años se imagina viviendo en Colombia con su propia discográfica ayudando a desarrollar a nuevos artistas. "Espero no lanzar música tan seguido sino que se vuelva más un gusto tener música nueva mía. Sería muy cool encontrar gente que tenga más capacidades que yo para cantar o bailar y ayudarlos a desarrollar su arte", comentó para luego agregar que aún falta mucho para llegar a ese momento.