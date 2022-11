Floor Jansen agradeció el apoyo y respaldo de fanáticos y colegas. | Fuente: Facebook / Floor Jansen

La cantante neerlandesa Floor Jansen, vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish, anunció que ha superado el cáncer de mama que la aquejaba.

“¡Buenas noticias! Estoy libre de cáncer. La cirugía eliminó todo lo canceroso y no se ha propagado. Recibiré radioterapia local en febrero para asegurarme de que todo permanezca fuera”, publicó la artista en sus redes sociales.

Como se recuerda, Floor Jansen había anunciado a fines de octubre que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una operación.



De regreso a los escenarios

La cantante anunció que volverá a girar con Nightwish, pese a reconocer que no se encuentra aún a su 100 % tras la cirugía a la que fue sometida.

“Estoy recuperando mi energía después de la cirugía y siento un gran alivio al saber que fue un éxito. No estoy al 100 %, pero no tengo dudas de que los shows me darán el impulso que necesito para rockear con todos ustedes en la próxima gira europea”, manifestó.

Finalmente, la artista expresó su agradecimiento a los fanáticos y colegas que se solidarizaron con ella tras anunciar que había sido diagnosticada con cáncer. “Gracias por su increíble apoyo y buenos deseos”, remarcó.

