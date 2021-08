Frankie Ruiz Jr. ofrecerá un concierto en Lima el próximo 18 de septiembre. | Fuente: Difusión

Esta historia comienza en 1998, año en que Frankie Ruiz, el denominado 'Papá de la salsa', falleció a los 40 años en Nueva Jersey (EE.UU.) tras una lucha contra la cirrosis. Era agosto, y en su entierro, con 12 años, Frankie Ruiz Jr. —tercer hijo del cantante, fruto del matrimonio con Judith Ruiz, 'La china'— escuchó que pusieron "Imposible amor" y, después, "Deseándote". "Yo empecé a llorar porque no tenía a mi papá más, y cuando escuché esa canción le dije a mi mami: 'quiero tratar de cantar'", contó el salsero para RPP Noticias.

Ahora con 35 años, el cantante, que a la fecha alista un concierto en Lima, recordó que fue en aquella ocasión cuando sintió el llamado de la música como vocación, a pesar de que mientras su padre estuvo vivo nunca pudo cantar con él. "Yo andaba con mi papá, lo he visto muchas veces en el escenario, he bailado de chamaquito, pero tenía tanto miedo del público, de cantar y todo eso", dijo. Años de preparación lo acercaron a los escenarios, al que se volverá a subir el próximo 18 de septiembre, en el Jockey Club del Perú, junto a La India, José Alberto El Canario y Bembé, Álvaro Rod y Combinación de La Habana.

Sin embargo, el camino artístico no ha sido fácil para Frankie Ruiz Jr. De regreso a Miami (EE.UU.) con su familia, y tras la muerte de su papá, sufrió un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida. Un año debió estar sin caminar y lo aprovechó en oír todo el repertorio del autor de "Mi libertad". Al cumplir 19 años, su madre lo puso en contacto con productores que le recomendaron "al nene" practicar. "Entonces me entregué a clases de canto, tratar de tocar el piano para mejorar mis oídos", relató.

Su momento para brillar llegó cuando grabó su primer sencillo "Vete ya", que transmitieron por una radio de Florida (EE.UU.). Gracias a ello, fue convocado en el 2012 al Día Internacional de la Salsa, en Puerto Rico, donde Frankie Ruiz Jr. se dio a conocer como legítimo heredero de quien hizo de la salsa sensual un producto de exportación. "Ahí empecé mi carrera, viajando por el mundo, y tuve la oportunidad de ir pa' Panamá, Colombia, Venezuela, Islas Canarias, Tenerife", manifestó.

"Pero un sueño mío, cuando empecé, fue ir a Lima, Perú, porque es la capital grande que la salsa vive. Esa noche [del concierto] para mí será muy especial. Yo de verdad quiero dejar mi voz y corazón en Lima. Quisiera caminar las calles, comerme un buen cebiche", adelantó Frankie Ruiz Jr. sobre lo que espera ofrecer en la capital peruana.

El desafío (o la sombra) del padre

Un recuerdo de su padre permanece en la memoria de Frankie Ruiz Jr.: El 'Papá de la salsa' está en short y sin camisa, calzado con unas zapatillas Fila, cocinando unas chuletas en la parrilla y arroz con gandules, o jugando con él "a la pelota" o en la piscina. "Cuando llegaba de gira, 'La china', mi madre, le decía: 'Yo sé que eres cantante, pero cuando estás en la casa eres padre. Y se bajaba del set el artista y era José Antonio, padre, esposo. Lo extraño mucho todavía, me hace mucha falta", relató.

Tras su muerte, la economía familiar que heredó Judith Ruiz y sus hijos sufrió cambios. "De tener casa en Miami, un apartamento en Puerto Rico y otro en Nueva York, mi mamá necesitaba vender eso, porque mi padre era la persona que hacía los chavos, dinero grande. Tenemos todavía la casa en Miami y mi mamá se puso las pilas: 'Soy papá y madre ahora. Y trabajó mucho para nosotros", sostuvo el menor de los Ruiz.

Es su familia, precisamente, uno de los motores que ponen en marcha la carrera de Frankie Ruiz Jr., quien ve en el legado de su padre "una sombra y una motivación". "Estoy orgulloso de ser el hijo de Frankie Ruiz, pero los zapatos son bien grandes y cuando me trepo en esa tarima, estoy representando a mi padre de principio a final. Se me hace difícil, pero ya me acostumbré a seguir adelante", opinó.

Conciente de que el público asiste a sus conciertos para atestiguar si canta como el intérprete de "Lo dudo", si baila o sonea como él, o si tiene su mismo timbre de voz, Frankie Ruiz Jr. busca que el público conozca también su cosecha personal. Y hacia ese norte apunta actualmente, con su primer proyecto discográfico que prepara junto a Diego Galé y en el que no faltará un homenaje a su papá.

"Quiero poner un dueto, cantando con mi papá, porque eso nunca lo he hecho. Voy a sacar también un documental, fotos que nadie ha visto de mi papá, cosas bonitas que salseros de pura cepa quieren ver. (...) Quiero que la gente sepa que voy a seguir cantando la música de mi papá, pero ya viene mi música. Quiero que de la misma manera que el público canta la música de mi papá, canten mi música también", señaló Frankie Ruiz Jr.

Y quién sabe si, desde algún lado, Frankie Ruiz da su bendición a estas palabras.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Ahora sí, terminó Loki y las fichas para la nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel están claras. En este episodio comentamos las series, pero un invitado especial nos visita y nos ayuda a profundizar en las historias de los cómics de Marvel que alimentan directamente de personajes e historias esta nueva etapa. ¿Qué nos dejaron las series y qué significan para las próximas películas? Un episodio con "carnecita".