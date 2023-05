George Michael ingresará al selecto club del Salón de la Fama del Rock and Roll

Además del desaparecido intérprete de ' Careless Whisper ', artistas como Kate Bush , Missy Elliot , Sheryl Crow y la banda Rage Against the Machine también figuran en la exclusiva lista de este año.

El difunto cantante y compositor George Michael, ingresará este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció esta institución estadounidense en un comunicado. Además del legendario vocalista de Wham! también harán su ingreso la banda de rap-rock Rage Against the Machine y la rapera Missy Elliott.

La cantautora de rock ecléctico Kate Bush, el ícono de la música country Willie Nelson, la cantante de rock-folk Sheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completan la camada 2023 de nuevos miembros en la categoría de artistas.

Esta selección "refleja los diversos artistas y sonidos que definen el rock and roll", dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll, una institución con sede en Cleveland, Ohio, que rinde tributo a grandes figuras de la música.

La promoción de 2023 también coincide con un año histórico, en el que se celebra el 50 aniversario del género hip-hop y el cumpleaños 90 del legendario Willie Nelson.

Los artistas pueden ser admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll 25 años después de su primer lanzamiento comercial de música. Son votados por un cuerpo de más de mil colegas, historiadores de la música y veteranos de la industria.

Los nuevos homenajeados serán admitidos formalmente el 3 de noviembre en la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York, que este año regresará al Barclays Center de Brooklyn.

La muerte de George Michael

El cantante británico George Michael falleció el pasado 25 de diciembre del 2016 por causas naturales.

El músico, hallado sin vida en su residencia de la localidad de Goring-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire, por su pareja, el libanés Fadi Fawaz, murió por una "cardiomiopatía dilatada con miocarditis", según los resultados de las pruebas practicadas al artista.

Desde el principio se descartó alguna circunstancia "sospechosa" en el deceso del popular músico y la policía de Thames Valley, responsable del área de Goring-on-Thames, consideró entonces que el fallecimiento era "inexplicable, pero no sospechoso".

"La investigaciones en la muerte de George Michael ha quedado concluida y se ha recibido el informe final de la autopsia", indicó el juez forense Darren Salter, a cargo del caso.

"Al existir una causa natural confirmada de la muerte, una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso, la investigación no continuará y no existe ninguna necesidad de llevar a cabo una investigación o nuevas pesquisas", afirmó en un comunicado. (Con información de AFP)

