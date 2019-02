Los Grammy 2019 tienen como una de las cetegorías más esperadas aquella que galardonará a la Mejor canción escrita para una película, que serviría de previa para la distinción en los Oscar 2019, que se celebrarán el 24 de febrero. El tema orginal creado para "A star is born", "Shallow", es el gran favorito para llevarse el premio esta noche. Además de su nominación en los Oscar, este tema ya triunfó en los Globos de Oro.



En la misma categoría compite "Remember me" de la cinta de Pixar "Coco", triunfadora de la gala 2018 de los premios de Academia. La canción interpretada por Miguel y Natalia Lafourcade podría dar la sorpresa y ganar.

Otros nominados son "Mistery of Love" de la premiada "Call me by your name", cinta de 2017 que fue protagonizada por Timotheé Chalamet; "All the Stars" para la cinta de superhéroes "Black Panther" e interpretada por Kendrick Lamar y SZA; y, "This is me" de "The Great Showman", protagonizada por Hugh Jackman y Zac Efron.

LA CEREMONIA

La velada se iniciará con la llegada de los artistas en la alfombra roja desde las 6 p.m., que será conducida por Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky, quienes entrevistarán a los distintos invitados que transiten por la exclusiva pasarela. Posteriormente se dará inicio a la gala que será conducida por los actores Alicia Keys.

HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA DE LOS GRAMMY 2019

Día: Domingo 10 de febrero

Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original) para Lationamérica/ CBS en Estados Unidos

Hora: 19hrs (MÉXICO) / 20hrs (COLOMBIA y PERÚ) / 21hrs (VENEZUELA) / 22hrs (ARGENTINA Y CHILE)/ 18hrs (Pacífico), 21hrs (Este) (ESTADOS UNIDOS)