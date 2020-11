Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift lideran la lista de nominados al Grammy 2021. | Fuente: AFP / AFP / EFE

Beyoncé, con nueve candidaturas, junto con Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los Premios Grammy 2021, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles (EE.UU.) con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.

Por detrás, con cuatro nominaciones cada uno, se sitúan artistas como Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers y Billie Eilish, esta última la gran ganadora de la pasada edición. Entre los latinos, Bad Bunny logró dos nominaciones, una de ellas fuera de la categoría de música latina.

Tras el anuncio de las nominaciones al Grammy 2021, Beyoncé parte como favorita por su canción "Black Parade", inspirada por las protestas raciales de Estados Unidos, que es candidata a la Grabación del Año y Canción del Año, siendo esta última categoría un premio a los compositores.

Asimismo, su otro éxito, el remix de "Savage" junto a la rapera Megan Thee Stallion, también aspira a llevarse el premio a la Grabación del Año, además de la Mejor Interpretación de Rap.

Por su parte, Taylor Swift podría llevarse por tercera vez el Grammy al Álbum del Año gracias a "Folklore", un disco compuesto durante la cuarentena y lanzado por sorpresa que ha encandilado al público y se ha ganado el respeto de la crítica.

Dua Lipa, quien hace tan solo dos años se llevó el Grammy a Artista Revelación, aspira este año a ganar en tres categorías estrella: Grabación, Canción y Álbum del Año. Su disco súperventas "Future Nostalgia" y su tema "Don't Start Now", podrían arrebatarle el triunfo a Beyoncé o Swift. (EFE)

GRABACIÓN DEL AÑO

Black Parade

Beyoncé



Colors

Black Pumas



Rockstar

DaBaby featuring Roddy Ricch



Say So

Doja Cat



Everything I Wanted

Billie Eilish



Don’t Start Now

Dua Lipa



Circles

Post Malone



Savage

Megan Thee Stallion

ÁLBUM DEL AÑO



Chilombo

Jhené Aiko



Black Pumas (Deluxe Edition)

Black Pumas



Everyday Life

Coldplay



Djesse Vol. 3

Jacob Collier



Women in Music Pt. III

Haim



Future Nostalgia

Dua Lipa



Hollywood’s Bleeding

Post Malone



Folklore

Taylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO



"Black Parade", Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé).



"The Box", Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch).

"Cardigan", Aaron Dessner y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift).



"Circles", Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post y Billy Walsh, compositores (Post Malone).



"Don’t Start Now", Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa y Emily Warren, compositores (Dua Lipa).



"Everything I Wanted", Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish).



"I Can’t Breathe", Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)



"If the World Was Ending", Julia Michaels y JP Saxe, compositores (JP Saxe featuring Julia Michaels)

ARTISTA REVELACIÓN



Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

MEJOR PERFORMANCE POP EN SOLITARIO

Yummy

Justin Bieber



Say So

Doja Cat

Everything I Wanted

Billie Eilish

Don't Start Now

Dua Lipa

Watermelon Sugar

Harry Styles



Cardigan

Taylor Swift



MEJOR PERFORMANCE POP EN DÚO O GRUPO

Un Dia (One Day)

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy



Intentions

Justin Bieber featuring Quavo



Dynamite

BTS



Rain on Me

Lady Gaga y Ariana Grande



Exile

Taylor Swift featuring Bon Iver

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Changes

Justin Bieber



Chromatica

Lady Gaga

Future Nostalgia

Dua Lipa

Fine Line

Harry Styles



Folklore

Taylor Swift

MEJOR ÁLBUM DE LATIN JAZZ

Tradiciones

Afro Peruvian Jazz Orchestra



Four Questions

Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

City of Dreams

Chico Pinheiro

Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Trane's Delight

Poncho Sánchez

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP O URBANO

YHLQMDLG

Bad Bunny

Pausa

Ricky Martin

Mesa Para Dos

Kany García

3:33

Debi Nova

Por Primera Vez

Camilo

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

Sobrevolando

Cultura Profética

Aura

Bajofondo

Monstruo

Cami

La Conquista del Espacio

Fito Páez

Miss Colombia

Lido Pimienta

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

Hecho en México

Alejandro Fernández

La Serenata

Lupita Infante

Un Canto por México, Vol. 1

Natalia Lafourcade

Bailando Sones y Huapangos con el Mariachi Sol de México de José Hernández

Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

Ayayay!

Christian Nodal

MEJOR ÁLBUM TROPICAL

Mi Tumbao

José Alberto 'El Ruiseñor'

Infinito

Edwin Bonilla

Sigo Cantando al Amor (Deluxe)

Jorge Celedon & Sergio Luis

40

Grupo Niche

Memorias de Navidad

Víctor Manuelle

MEJOR PERFORMANCE DE ROCK

Shameika

Fiona Apple



Not

Big Thief



Kyoto

Phoebe Bridgers



The Steps

Haim



Stay High

Brittany Howard



Daylight

Grace Potter

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

A Hero’s Death

Fontaines D.C.



Kiwanuka

Michael Kiwanuka



Daylight

Grace Potter



Sound & Fury

Sturgill Simpson



The New Abnormal

The Strokes



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Fetch the Bolt Cutters

Fiona Apple



Hyperspace

Beck



Punisher

Phoebe Bridgers



Jamie

Brittany Howard



The Slow Rush

Tame Impala

MEJOR ÁLBUM DE RAP



Black Habits

D Smoke



Alfredo

Freddie Gibbs y the Alchemist



A Written Testimony

Jay Electronica



King’s Disease

Nas



The Allegory

Royce Da 5’9”