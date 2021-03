Grammy 2021: Revive la presentación de Harry Styles quien abrió la ceremonia interpretando "Watermelon Sugar". | Fuente: Twitter | TNT

Los Grammy 2021 no pudo comenzar de mejor manera. El exintegrante de One Direction, Harry Styles demostró su talento en el escenario cantando uno de sus éxitos más grandes, “Watermelon Sugar” luciendo un traje negro con una chalina de plumas color verde.

Al mismo estilo que su videoclip, el artista se animó a bailar junto a sus coristas y las reacciones de los fanáticos no se hizo esperar en las redes sociales, muchos de ellos calificaron de “perfecta” su presentación.

Tras cantar su tema, Harry Styles le dio pase a Billie Eilish quien asistió a la ceremonia de los Grammy 2021 junto a su hermano, para que cante “Everything I Wanted”. Si no llegaste a ver el inicio del evento, mira nuevamente el performance del ex One Direction.

Harry Styles abre la ceremonia de los #GRAMMYs interpretando “Watermelon Sugar” 🍉 pic.twitter.com/CPL0Ja5cdz — Mornin’ Routine (@MorninRoutinew) March 15, 2021

LAS PRESENTACIONES DE LOS GRAMMY 2021



Como cada año, los Grammy 2021 tiene listas las esperadas presentaciones de artistas que resuenan en la industria musical. Un espectáculo lleno de música y baile, que hace de esta ceremonia una de las más relevantes.

Así, los artistas que tienen presentaciones confirmadas son BTS, Bad Bunny, Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion, Chris Martin, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Black Pumas, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris, Post Malone y Roddy Ricch.

Cabe destacar que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny es el único latino que participará entre los espectáculos de la noche y será su debut en la ceremonia de los Grammy 2021. Otros cantantes que subirán al escenario por primera vez son Harry Styles, Megan Thee Stallion, DaBaby, Doja Cat y Guyton.

