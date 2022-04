Los Grammy 2022 tendrán una importante presencia latina en varias categorías.

El domingo 3 de abril se celebran los Grammy 2022, en una ceremonia que estará marcada por el pleno retorno a la normalidad. Si bien los músicos latinos cuentan con su propia premiación, los Grammy Latinos, el evento del domingo también reconocerá el talento de músicos de habla hispana, entre ellos, nuestro compatriota Tony Succar.

¿Quiénes son los nominados?

Mejor disco latino tropical

"Salswing!", Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

"En cuarentena", El Gran Combo De Puerto Rico

"Sin salsa no hay paraiso", Aymée Nuviola

"Colegas", Gilberto Santa Rosa

"Live In Perú", Tony Succar





Mejor disco latino de pop

“Vértigo”, Pablo Alborán

“Mis amores”, Paula Arenas

“Hecho a la antigua”, Ricardo Arjona

“Mis manos”, Camilo

“Mendó”, Alex Cuba

“Revelación”, Selena Gomez





Mejor disco de música urbana

“Afrodisiaco”, Rauw Alejandro

“El último tour del mundo”, Bad Bunny

“José”, J Balvin

“KG0516”, Karol G

“Sin miedo (del amor y otros demonios)”, Kali Uchis





Mejor disco latino de rock o alternativo

"Deja", Bomba Estéreo

"Mira lo que me hiciste hacer" (edición de lujo), Diamante Eléctrico

"Origen", Juanes

"Calambre", Nathy Peluso

"El madrileño", C. Tangana

"Sonidos de karmática resonancia", Zoé





Mejor disco de música regional mexicana (incluye tejana)

"Antología de la Música Ranchera, Vol. 2", Aída Cuevas

"A Mis 80s", Vicente Fernández

"Seis", Mon Laferte

"Un canto por México, Vol. II", Natalia Lafourcade

"AYAYAY!" (Super Deluxe), Christian Nodal

Los artistas que compiten con Tony Succar en los Grammy 2022

El percusionista y productor peruano, Tony Succar ha sido nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino en los famosos Grammy 2022. Este disco cuenta con el talento de decenas de músicos y cantantes peruanos, entre los que destacan Gian Marco Zignago, Daniela Darcourt, Grupo 5, Christian Yaipén, entre otros.

El disco nominado cuenta con 19 temas, el cual está lleno de covers convertidos en salsa como algunas famosas canciones como: “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars y más.

¿Quiénes competirán contra Tony Succar en los Grammy 2022?

Sin embargo, el percusionista está en una difícil competencia ya que se encuentra entre distintos artistas queridos y renombrados, aquí te damos una lista de algunos:

El legendario cantante panameño Rubén Blades se une con Roberto Delgado y su experimentada orquesta para este disco que une armoniosamente la salsa y el jazz. Este disco se llama “Salswing!”. La sonera cubana Aymée Nuviola, combinando con destreza no solo los sonidos de su isla natal, sino también los ritmos del vallenato. El disco está titulado como “Sin salsa no hay paraíso”. ‘El caballero de la salsa’ , Gilberto Santa Rosa muestra porqué está en la cima de este género con “Colegas”, un disco donde, como su título insinúa, presenta 16 colaboradores con otros Tito Nieves, Tito Rojas, Choco Orta, entre otros. Este disco lleva el nombre de “Colegas”.

Asimismo, Tony Succar comentó que sería una dura competencia pero que se siente emocionado y espera dar todo lo mejor para que la gente elija el disco más disfrute. El productor también comentó que espera ganarse el premio y brinda la esperanza de que su bebé le de 'la suerte' "Puede ser que la bendición de mi bebé viene con el Grammy bajo la mano" declaró emocionado.

