Grammy 2024: ¿cuándo se anunciarán a los nominados y cuál es la fecha central del evento?

La ceremonia de los Grammy 2024 se celebrará el próximo 4 de febrero en el teatro Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EE.UU.), anunció este jueves la Academia de la Grabación en un comunicado. El espectáculo se emitirá en directo por la cadena CBS Television Network y estará disponible para transmisión en streaming a través de Paramount+.

Los organizadores también adelantaron que los nominados de este año se anunciarán el viernes 10 de noviembre de 2023 y que se distinguirá a las mejores grabaciones, composiciones y a los artistas del año que hicieron música desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023.

Tres nuevas categorías

A inicios de junio la organización de los Grammy 2024 anunció que la próxima edición incluirá tres nuevas categorías: mejor interpretación de música africana, mejor grabación pop dance y mejor álbum de jazz alternativo.

Además, los apartados existentes de productor del año no clásico y compositor del año no clásico pasarán a formar parte de las categorías generales, con lo que serán elegidos por todos los votantes reconocidos por la institución, y no como venía siendo hasta ahora cuando únicamente los votantes de esos dos apartados, es decir, los productores y compositores no clásicos podían elegir a los triunfadores de sus categorías.

Estas novedades son parte de las decisiones que la Academia de la Grabación lleva a cabo para hacer que el proceso de entrega de premios sea "más justo, transparente y preciso", expresó Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la organización.

Los triunfadores de los Grammy 2023

Durante la edición de los Grammy 2023, Beyoncé se convirtió en la artista con un mayor número de reconocimientos tras ganar cuatro gramófonos por su álbum Renaissance y sumar un total de 32 a lo largo de su carrera.

Otros triunfadores de la noche fueron Harry Styles, quien se coronó con el premio a mejor álbum del año por Harry's House, mientras que About Damn Time, de Lizzo, fue la grabación del año y la cantante de blues Bonnie Raitt dio la sorpre al ganar en la categoría de canción del año por Just Like That.